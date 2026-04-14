너무 많이 자도, 너무 못 자도···우울증 위험 2.1배 커진다

국내 성인 우울증상에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 ‘수면’인 것으로 나타났다. 적정 수면시간((7~8시간)을 지키지 못할 경우 우울증상을 겪을 확률이 2배 이상 높아졌다.

질병관리청은 전국 19세 이상 성인 약 23만 명을 대상으로 진행한 ‘2025 지역사회건강조사’ 결과를 분석해 우울증 관련 지표를 14일 발표했다. 우울증상 유병률은 최근 2주간 우울증 선별도구(PHQ-9) 총점이 10점 이상인 사람 비율로, 우울증 위험군을 선별하는 지표다.

분석 결과, 하루 7~8시간 자는 적정 수면군과 비교해 6시간 이하로 적게 자거나 9시간 이상 과하게 자는 집단은 우울증상을 보일 가능성이 2.1배 높았다. 수면 다음으로는 친구와의 교류 부족이 주요 관련 요인으로 꼽혔다. 친구를 월 1회 미만 만나는 경우 우울증상을 보일 가능성은 2.0배 높았고, 이웃 간 신뢰가 낮은 경우도 1.8배 높은 것으로 나타났다. 흡연은 1.7배, 걷기 미실천은 1.4배, 고위험 음주는 1.3배, 근력운동 미실천은 1.2배로 분석됐다. 질병청은 수면과 사회적 관계, 건강행태가 우울증상과 복합적으로 연결돼 있다고 설명했다.

우울증상 유병률은 2017년 2.7%에서 2025년 3.4%로 25.9% 높아졌다. 최근 1년 동안 연속 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감을 경험한 비율인 ‘연간 우울감 경험률’은 2016년 5.5%에서 2023년 7.3%까지 올랐다가 2025년 5.9%로 다소 낮아졌다. 우울감을 경험한 이들 중 전문가 상담을 받은 비율은 2016년 16.5%에서 2025년 27.3%로 증가했지만, 여전히 10명 중 7명은 홀로 우울감을 견디고 있었다.

여성의 우울증상 유병률은 남성 대비 1.7배 높았고, 기초생활수급가구는 미수급가구에 비해 4.6배, 1인 가구는 2인 이상 가구 대비 2.3배 높게 나타났다. 특히 ‘70대 이상 1인 가구’의 유병률은 8.9%로 전체 평균(3.4%)의 2.6배에 달해 정책적 지원이 가장 시급한 집단으로 확인됐다. 소득과 고용 상태에 따른 격차도 뚜렷해, 월 가구 소득 200만 원 이하(2.6배)와 무직자(1.7배)에서 평균을 크게 웃돌며 경제적 빈곤이 우울로 직결되는 양상을 보였다.

지역별 격차도 컸다. 17개 광역자치단체 중 우울증상 유병률이 가장 높은 곳은 울산(4.9%)이었으며, 충남(4.4%), 대전·인천(4.2%)이 뒤를 이었다. 반면 광주와 전북은 각각 2.3%로 가장 낮았다. 시·군·구 단위로 살펴보면 최고치인 경기 안산시 상록구(7.5%)와 최저치인 경남 창녕군(1.0%) 간 격차가 무려 7.5배까지 벌어졌다.

임승관 질병관리청장은 “우울증 예방을 위해서는 적정 수면과 사회적 관계 유지, 건강한 생활습관이 중요하다”며 “위험집단과 주요 관련 요인을 종합적으로 고려한 근거 중심의 지역보건정책을 수립·추진하겠다”고 밝혔다.