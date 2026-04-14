국회, 김성태 전 쌍방울 회장에 동행명령장 발부…박상용 검사는 ‘선서 거부’ 퇴장

국회가 14일 쌍방울 대북송금 사건 청문회에 불출석한 김성태 전 쌍방울그룹 회장에 대한 동행명령장을 발부했다. 해당 사건을 수사한 박상용 검사는 이날 청문회에 출석했지만 증인 선서를 거부해 퇴장 조처됐다.

국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명’ 국정조사특별위원회는 이날 열린 쌍방울 대북송금 조작기소 의혹 청문회에서 더불어민주당 주도로 김 전 회장 동행명령장 발부 안건을 가결했다. 김 전 회장은 앞서 국조특위에 불출석 사유서를 냈다.

민주당은 김 전 회장이 청문회 핵심 증인이라며 동행명령을 통해 출석시켜야 한다고 주장했다. 민주당 소속 서영교 특위 위원장은 “김 전 회장은 오늘 가장 중요한 증인”이라고 말했다. 양부남 의원은 김 전 회장의 최근 발언이 수사·재판 당시와 달라졌다며 “어떤 말이 사실인지 명명백백히 밝힐 필요가 있다”고 말했다.

국민의힘은 국정조사의 위법성을 드러내는 것이라며 반대했다. 송석준 의원은 “재판 또는 수사 중인 당사자가 증인으로 나오면 본인에게 불리해질 수 있기 때문에 출석을 거부할 수 있다”며 “동행명령장 발부는 수사와 재판에 간섭하는 것 아닌가”라고 말했다. 그는 “국정조사가 얼마나 위법한지 웅변하는 것”이라고 했다.

동행명령장 발부에 따라 김 전 회장은 이날 청문회에 증인으로 출석할 의무가 있다. 국회증언감정법에 따르면 동행명령을 거부할 경우 국회 모욕죄로 5년 이하의 징역에 처한다.

박상용 검사는 지난 3일에 이어 이날도 국정조사특위 청문회에 증인으로 나와 증언 선서를 거부했다. 서 위원장은 선서 거부 사유를 담은 소명서 제출을 요구했으나 박 검사는 “다른 위원들도 들을 수 있게 구두로 소명하겠다”고 맞섰다.

서 위원장은 “증인 선서 거부는 위증을 결심했다는 것 아닌가”라며 회의장 밖에 나가 국회 내에서 대기하라고 지시했고 박 검사는 퇴장했다. 박 검사는 페이스북에 올린 글에서 국정조사 절차의 위법성과 특검의 이재명 대통령 공소취소에 반대한다는 등의 사유를 밝혔다.