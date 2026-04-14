봄·가을 주말 낮 ‘전기차 충전 요금’ 최대 15% 할인

오는 주말부터 전국 10만7000개 전기차 충전기에서 오전 11시부터 오후 2시 사이 12∼15% 할인된 요금으로 충전할 수 있다. 태양광 전력 공급이 늘어나는 낮 시간대 충전 요금을 낮춰 전력 수요를 분산하겠다는 취지다.

기후에너지환경부와 한국전력공사는 ‘봄·가을 주말과 공휴일 낮 전기차 충전 전력요금 할인’이 토요일인 18일부터 시행된다고 14일 밝혔다. 충전 전력요금은 한전이 전기차 충전기에 적용하는 전기요금을 뜻한다.

오는 18일부터 공동 주택(아파트)과 회사에 설치된 자가 소비용 충전소 9만4000개소(전국 충전소의 약 43%)는 전기차 충전 전력 요금 50%, 1킬로와트시(kWh)당 40.1~48.6원이 할인된다. 할인 적용 시간은 3~5월, 9~10월 주말·공휴일 오전 11시~오후 2시다.

기후부와 한전이 운영하는 공공 급속 충전기 1만3000여개(전체 급속충전기의 24%)도 오는 18일부터 할인이 적용된다. 토요일에는 1킬로와트시당 48.6원, 일요일·공휴일에는 42.7원의 전력 요금이 할인된다.

이번 전력 요금 50% 할인에 따른 실제 전기차 충전 요금의 할인률은 12~15% 수준이다. 전력요금이 전체 충전 요금에서 차지하는 비중은 약 35% 수준이다. 충전 요금은 전기 기본요금과 전력 요금, 인건비, 감가상각비로 구성된다.

기후부는 “일부 민간 충전 사업자도 충전요금 주말 할인 정책에 동참할 예정”이라며 “향후 참여 업체 목록 공개 등을 통해 충전요금 할인 정책을 독려할 것”라고 밝혔다.

주택용 전기요금에도 계절·시간대별 요금제를 확대 도입한다. 제주 소재 주택에서는 누진제 대신 주택용 계절·시간대별 요금제를 선택할 수 있고, 육지에서도 주택용 히트펌프를 설치한 주택은 계절·시간대별 요금을 선택할 수 있다.

이원주 기후부 에너지전환정책실장은 “누진제가 국민 생활에 자리 잡고 있어 (주택용 계시별 요금제를 확대하려면)폭넓은 사회적 공감대가 필요하다”며 “기본적으로 선택을 통해서 이런 시간대별 요금을 활용할 수 있는 기회를 차츰 늘려나가겠다. 전국 시행을 계획하고 있는 상황은 아니다”라고 했다.