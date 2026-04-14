충남·세종 민주당 경선 ‘결선 혈투’···탈락 후보 줄지지에 판세 요동

충남 박수현·양승조, 세종 이춘희·조상호 맞대결

더불어민주당 충남도지사와 세종시장 후보 선출이 결선 국면에 돌입하면서 탈락 후보들의 지지 선언과 함께 세력 재편이 본격화되고 있다.

14일 지역 정치권에 따르면 충남도지사 경선은 박수현 예비후보와 양승조 예비후보가 결선에 진출한 가운데 3자 구도에서 탈락한 나소열 예비후보가 박수현 후보 지지를 선언하며 세 결집 양상이 나타나고 있다.

이번 충남지사 경선은 애초 박수현·양승조·나소열 3자 대결로 시작됐으나, 과반 득표자가 나오지 않으면서 결선 투표로 이어졌다. 결선에서는 조직력과 권리당원 표심, 탈락 후보 지지층 흡수 여부가 승부를 가를 핵심 변수로 꼽힌다.

3선 서천군수와 대통령비서실 자치분권비서관, 충남도 문화체육부지사를 지낸 나소열 후보는 박수현 후보와 정책연대를 맺고 지지를 공식화했다. 두 후보는 지난 9일 충남도청에서 기자회견을 열고 자치분권과 에너지·산업 전환을 양대 축으로 하는 정책연대를 체결했다고 밝혔다.

나 후보는 “주민주권과 자치분권에 대한 의지를 박수현 후보와 함께 실현해 나가겠다”며 “당원주권 정당을 만들기 위한 노력이 주민이 주인인 충남을 만드는 데 필요하다”고 말했다. 이어 “어려운 지역에서 꾸준히 도전해 온 박 후보의 근성과 성실함을 믿는다”고 덧붙였다.

세종시장 경선 역시 결선으로 압축됐다.

이춘희 예비후보와 조상호 예비후보가 맞붙는 가운데 예비경선에서 탈락한 김수현·홍순식·고준일 후보가 모두 이춘희 후보 지지를 선언하며 표심이 한쪽으로 결집되는 흐름을 보이고 있다.

이에 따라 세종시장 경선은 시장과 부시장으로 호흡을 맞췄던 두 후보 간 대결 구도가 형성되며 정책 연속성과 세대교체 프레임이 맞서는 양상도 뚜렷해지고 있다.

예비경선에서 탈락한 후보들이 이춘희 후보 지지를 선언한 배경에는 본선 경쟁력과 당내 결집을 고려한 전략적 판단이 작용한 것으로 풀이된다. 이들은 이 후보가 민선 2·3기 세종시장을 지낸 경험을 바탕으로 시정 운영의 연속성과 안정성을 확보할 수 있는 적임자라는 점을 강조했다. 행정 경험과 국정 이해도가 높은 만큼 즉각적인 시정 수행이 가능하다는 점에서 경쟁력이 있다는 판단이다.

한편 충남지사 결선은 오는 15일까지, 세종시장 결선은 16일까지 진행된다.