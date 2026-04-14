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[속보] 이 대통령 “세종 집무실 신속 공사” 지시…2029년 8월 입주 “퇴임은 세종에서” 의지

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본문 요약

이재명 대통령이 세종 집무실 신축 공사를 신속하게 착수할 것을 14일 지시했다.

이재명 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝히면서, 임기 내에 세종 집무실을 이용할 수 있도록 신속하게 공사를 진행해달라는 지시를 내렸다고 이 수석은 전했다.

이 수석은 "2029년 8월까지 세종 집무실에 입주할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

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[속보] 이 대통령 “세종 집무실 신속 공사” 지시…2029년 8월 입주 “퇴임은 세종에서” 의지

입력 2026.04.14 14:28

수정 2026.04.14 14:31

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  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이규연 청와대 홍보소통수석이 14일 청와대 춘추관에서 세종 집무실 관련 브리핑을 하고 있다. 청와대사진기자단

이규연 청와대 홍보소통수석이 14일 청와대 춘추관에서 세종 집무실 관련 브리핑을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 세종 집무실 신축 공사를 신속하게 착수할 것을 14일 지시했다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 춘추관 브리핑에서 이같이 전하며 “이 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝혔다”고 전했다.

청와대는 오는 15일 대통령 세종 집무실 건립을 위한 부지 조성 입찰 공고를 낼 예정이다. 대상 부지는 35만㎡로 사업비는 98억원, 공사 기간은 총 14개월로 예상된다. 이달 말쯤 당선작이 선정되면 1년여의 설계 과정을 거쳐 내년 8월 세종 집무실 건축 공사에 들어갈 예정이다.

이재명 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝히면서, 임기 내에 세종 집무실을 이용할 수 있도록 신속하게 공사를 진행해달라는 지시를 내렸다고 이 수석은 전했다.

이 수석은 “2029년 8월까지 세종 집무실에 입주할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

이 수석은 “(세종 집무실) 부지 조성 공사는 국가 균형 성장의 상징적이고 중요한 의미가 있다”면서 “행정 수도 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 계획이나 정치 구호로 두지 않고, 현장에서 실천하는 첫 행동, 첫 삽이기 때문”이라고 말했다.

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