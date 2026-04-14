국민의힘 박민식, 부산 북갑 출마 “멈추지 않는다, (한동훈과) 단일화 머릿속에 없다”

국민의힘에서 부산 북갑 출마를 준비하는 박민식 전 국가보훈부 장관이 14일 “단일화니 3자 구도니, 제 머릿속엔 없다. 양자 대결이든 3자 대결이든 저에게는 아무 의미 없다”고 말했다. 무소속의 한동훈 전 국민의힘 대표가 부산 북갑 출마를 공식화했지만 자신이 물러나거나 보수 진영 단일화를 하지 않고 완주하겠다는 의지를 밝힌 것으로 해석된다.

박 전 장관은 이날 페이스북에 “누가 뭐라 해도 박민식은 멈추지 않는다”며 “멈출 이유도 멈출 일도 없다”며 이같이 말했다.

그는 “잘못한 것은 호되게 야단맞고, 참회할 것은 눈물로 참회하며, 북구 주민 여러분의 ‘합격 도장’을 직접 받겠다”며 “아버지를 여의고 홀어머니 손을 잡고 일곱 살에 처음 북구 구포에 온 저를 대한민국의 공직자로 키워주시고, 보수 정치의 일임을 맡게 해주신 북구 주민 여러분이 제 등 뒤를 지키고 있다”고 밝혔다.

부산 지역 중진인 김도읍 국민의힘 의원은 이날 국회에서 기자들에게 “한 전 대표의 부산 북갑 출마가 기정사실인 상황에서 더불어민주당도 후보를 내고 우리 당에서도 후보를 내 3자 구도가 되면 우리 당이 힘들지 않겠느냐”며 이 같은 우려와 건의를 담은 입장을 지도부에 전달했다고 말했다. 김 의원은 국민의힘 후보와 한 전 대표의 단일화에 대해 “그것도 좋은 방법”이라고 말했다. 박 전 장관은 이러한 당내 주장에 대해 자신의 출마 의지를 밝힌 것으로 풀이된다.

당 지도부도 부산 북갑 공천 의사를 재확인했다. 최수진 국민의힘 원내수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 김 의원의 북갑 무공천 요구에 대해 “북갑은 중요한 위치로, 공당으로서 후보를 안 내는 건 말이 안 된다”며 “국민의힘 후보를 낼 것”이라고 말했다.

한 전 대표는 이날 CBS라디오에 나와 “끝까지 부산 북갑에서 정치하겠다”고 출마 의지를 다졌다. 그는 “부산 북구 만덕에 집을 구했고 대단지 아파트에 전세 계약을 했다. 자가 주택을 구할 계획도 있다”고 말했다.