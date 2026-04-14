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[단독]광주·전남 단체장 29명 중 20명 ‘직무정지’···최장 3개월 무더기 행정공백

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본문 요약

6·3지방선거를 앞두고 광주와 전남지역 단체장들이 무더기로 '예비후보'로 등록하면서 지방행정 공백이 발생하고 있다.

14일 취재를 종합하면 이날 기준 광주와 전남지역 광역과 기초자치단체장 29명 중 20명이 당내경선 등 지방선거 출마를 위해 선거관리위원회에 예비후보로 등록했다.

예비후보로 등록하면 단체장 직무는 정지되고 부단체장이 대행한다.

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[단독]광주·전남 단체장 29명 중 20명 ‘직무정지’···최장 3개월 무더기 행정공백

입력 2026.04.14 14:34

수정 2026.04.14 14:36

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  • 강현석 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지방선거 출마 예비후보 등록, 18명이 민주당

상당수는 6월4일 복귀…급여 400만원도 수령

“민주당 경선 일정에 지방 주민들 피해” 비판

전국동시지방선거를 앞두고 광역자치단체장과 교육감 선거 예비후보자 등록이 시작된 지난 2월3일 서울 종로구 서울시선거관리위원회에서 관계자들이 업무를 보고 있다. 성동훈 기자

전국동시지방선거를 앞두고 광역자치단체장과 교육감 선거 예비후보자 등록이 시작된 지난 2월3일 서울 종로구 서울시선거관리위원회에서 관계자들이 업무를 보고 있다. 성동훈 기자

6·3지방선거를 앞두고 광주와 전남지역 단체장들이 무더기로 ‘예비후보’로 등록하면서 지방행정 공백이 발생하고 있다. 광주와 전남에서는 광역과 기초자치단체장 29명 중 20명이 직무 정지 상태다.

직무 정지 단체장들은 매월 400만원 가량의 급여도 받는다. 단체장 공백 사태는 본 선거가 치러지는 6월까지 이어질 것으로 보여 시민들의 피해가 커질 것이라는 우려가 나온다.

14일 취재를 종합하면 이날 기준 광주와 전남지역 광역과 기초자치단체장 29명 중 20명이 당내경선 등 지방선거 출마를 위해 선거관리위원회에 예비후보로 등록했다. 예비후보로 등록하면 단체장 직무는 정지되고 부단체장이 대행한다.

예비후보로 등록한 단체장 중 18명은 더불어민주당 소속이다. 민주당 소속인 김영록 전남도지사와 강기정 광주시장은 각각 지난달 9일과 20일 전남광주특별시장 경선 참여를 위해 예비후보로 등록했다.

광주에서는 5개 구 중 3곳의 구청장이 직무정지 상태다. 광주 남구청장은 지난달 13일, 동구와 광산구청장은 같은달 18일 당내 경선 참여를 위해 직무 정지를 택했다.

전남에서는 여수시장이 가장 이른 지난달 5일 예비후보로 등록했다. 민주당 경선이 본격화되면서 3월에만 나주시장과 광양시장, 장성·보성· 장흥·영암·무안·영광·함평군수의 직무가 정지됐다.

4월에도 해남과 곡성, 구례군수가 예비후보가 됐다. 조국혁신당 소속의 담양군수와 민주당을 탈당한 강진군수도 지난 7일과 8일 예비후보로 등록했다.

예비후보로 등록한 단체장들은 민주당 경선이 끝난 이후에도 업무에 복귀하지 않고 있다. 대부분이 민주당 후보가 된 만큼 선거사무소와 조직을 5월 본 선거운동까지 유지해야 하기 때문이다.

민주당 후보로 확정된 한 단체장은 “행정 공백을 생각하면 예비후보를 사퇴하고 복귀해야 하지만 그러면 선거사무소와 조직도 모두 해산해야 한다”면서 “5월에 다시 선거운동을 해야 하는 만큼 어쩔 수 없는 상황”이라고 설명했다.

직무가 정지된 단체장들은 급여도 일부 받는다. 관련 규정에는 단체장이 예비후보로 등록하면 ‘연봉 월액의 40%’를 지급하도록 하고 있다. 기초단체장의 올해 연봉이 1억2133만원인 만큼 월평균 404만원을 받는다.

행정 공백이 3개월 가까이 이어지는 상황은 민주당 경선이 지난 지방선거보다 한 달여 앞당겨졌기 때문으로 풀이된다. 민주당은 2022년 제8회 지방선거 당시 기초와 광역단체장 경선을 4월 말과 5월 초 마무리했다.

하지만 올해는 광주의 경우 2월 초부터 후보공모를 시작했고 3월 말부터 경선을 통해 후보를 확정하기 시작했다. 경선 일정이 예전보다 한 달 정도 빨라지면서 단체장들의 예비후보 등록 시기도 이에 맞춰 앞당겨진 것이다.

기우식 광주시민단체협의회 사무처장은 “엄중한 시기에 지역 단체장 대부분이 직무 정지 상태가 되면서 주민들이 피해를 보는 것은 심각한 문제”면서 “민주당이 행정 공백을 최소화하는 방향으로 경선 일정을 진행했어야 한다”고 지적했다.

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