올해 1분기 산재 사고사망자 113명, 2022년 이후 ‘최저치’···산재와의 전쟁 ‘성과’

올해 1분기 산업재해 사망자 수가 113명으로 2022년 통계 작성 이래 최저치를 기록했다. 특히 50인(억) 미만 사업장의 사망자가 크게 줄어, ‘산재와의 전쟁’을 선포한 정부의 감독 강화 등이 효과를 거두고 있다는 평가가 나온다.

고용노동부가 14일 발표한 ‘재해조사 대상 사망사고 발생 현황 잠정 결과’를 보면, 올해 1~3월 재해조사 대상 사고사망자는 113명(98건)으로, 전년 동기 137명(129건) 대비 24명(17.5%), 31건(24%) 감소했다. 통계 집계를 시작한 2022년 1분기 157명에서 2023년 128명, 2024년 138명, 2025년 137명을 기록하다가 올해 1분기 최저치를 기록했다.

사업장 규모별로 50인(억) 미만 사업장에서 발생한 사고사망자가 59명으로, 전년보다 24명(28.9%) 감소했다. 특히 5인(억) 미만 소규모 사업장의 사망자가 28명으로, 전년 대비 15명(34.9%) 큰폭 줄었다. 50인(억) 이상 사업장의 경우 54명으로, 전년과 동일했다. 노동부 관계자는 “50인 미만, 5인 미만 사업장도 노력하면 사고를 줄일 수 있다는 걸 보여준 의미있는 통계”라며 “정부 메시지나 여러 정책이 현장에서 많이 확산되고 있는 것으로 해석된다”고 말했다.

업종별로는 건설업 사고사망자가 39명으로, 전년 대비 32명(45.1%) 감소했다. 기타업종에서도 전년보다 15명(40.5%) 감소한 22명으로 집계됐다. 반면 제조업은 52명(39건)으로, 전년보다 23명(79.3%) 증가했다.

노동부는 정부의 강력한 중대재해 근절 기조를 토대로 지난해 하반기부터 소규모 사업장을 대상으로 점검·감독을 확대하고, 지방정부·관계부처·민간기관과의 협업을 강화한 것 등이 산재 사망 감축에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 다만 제조업의 경우 지난 3월20일 14명의 사망자를 낳은 대전 안전공업 화재 참사와 제조업 현장에서 지게차 부딪힘, 정비·점검 중 끼임 사고 등이 끊이지 않고 있어 산재 사망이 늘어난 것으로 봤다.

사고 유형별로는 떨어짐이 31명으로 가장 많았고, 이어 화재·폭발(20명), 물체에 맞음(13명), 깔림·뒤집힘(12명), 부딪힘과 끼임(각 11명), 무너짐(8명) 등 순이었다. 떨어짐 사고의 경우 전년(62명) 대비 절반 수준으로 줄었고, 물체에 맞음·무너짐 등도 다소 감소했다. 안전공업 사고로 인해 화재·폭발 사망자는 전년(10명)보다 2배 늘었다.

노동부는 산재 사망 감소 추세를 이어 나가기 위해 고위험 사업장 10만곳을 전수조사하고, 점검 및 감독을 연계하는 등 관리를 강화할 계획이다. 고위험 사업장 대상 전수조사는 이번이 처음이다. 또 화재사고 방지를 위해 화재 위험 사업장 3900곳을 대상으로 소방청과 합동 점검, 기획감독도 진행 중이다.

이재명 대통령은 이날 국무회의에서 “(사업주가) 노동자가 다치지 않도록 하는 작업장 안전조치를 하는 것은 당연한 기초비용”이라며 “안전조치 위반시 몇배 더 손해라는 생각이 들도록 과징금을 세게 하고, 형사처벌도 병행하는 것을 고려해야 한다”고 말했다.