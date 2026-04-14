신세계백화점 “메가샵 전략 통했다”

‘메가샵’이 지역 점포의 판을 바꾸고 있다.

신세계백화점이 중소형 점포 경쟁력 강화를 위해 도입한 ‘메가샵 전략’이 괄목할만한 성과를 내고 있어서다.

신세계백화점은 지난 2년간 문을 연 23개 메가샵의 매출이 동일 공간 기준 평균 70% 증가했다고 14일 밝혔다.

메가샵 전략이란 입점 브랜드 수를 늘리는 대신 ‘잘 되는 브랜드를 크게 키우는’ 선택과 집중 방식이다. 해당 브랜드의 라인업 전체를 갖추고 체험형 콘텐츠를 결합해 단일 매장에서 원스톱 쇼핑이 가능하도록 설계한 것이 강점이다.

특히 명품 브랜드 유치에 구조적 한계가 있는 중소형 점포들은 패션과 스포츠 중심의 대형 메가샵 매장을 통해 고객과 매출 증가효과를 톡톡히 누리고 있다. 백화점 역시 연관 구매 고객이 늘면서 전체 매출 구조를 개선하고 있다.

실제 신세계백화점 김해점 ‘라코스테’와 센텀시티점의 ‘스케쳐스’는 메가샵 전환 이후 고객 체류 시간이 늘고 가족 단위 방문이 증가하면서 매출과 객단가가 동시에 크게 늘고 있다.

김해점 라코스테는 지난 3월 라코스테 최초의 토탈 메가샵으로 오픈한 지 한 달 만에 기존 대비 매출이 1.5배로 늘었고 객단가 역시 40% 가까이 상승했다. 기존 남성·여성 2개 매장을 하나로 통합해 스포츠·키즈까지 전 카테고리를 집약하자 가족 단위 고객들이 한 번의 방문으로 쇼핑을 끝내고 있기 때문이다. 인테리어 역시 명품 매장을 연상시키는 고급형 파사드(매장 정면 외벽)를 적용, 고객 동선을 고려한 곡선형 벽면을 도입해 편안한 쇼핑 환경을 구현했다.

센텀시티점의 스케쳐스 메가샵도 뚜렷한 성과를 내고 있다. 이달 초 러닝, 골프, 피클볼 등 스포츠 라인과 키즈까지 아우르는 135평 규모의 토탈 매장으로 탈바꿈하자 오픈 일주일 만에 기존 매장의 한 달 매출을 달성하며 가파른 성장세를 보이고 있어서다.

신세계백화점 관계자는 “중소형 점포들이 메가샵으로 ‘규모의 힘’을 키우면서 놀라운 성과를 내고 있다”며 “앞으로 지역 상권 특성에 맞춘 메가샵을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.