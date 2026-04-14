정부 “중동 산유국들, 국내 비축기지 활용에 관심 보여…협의 요청 잇따라”

호르무즈 해협 외부 기지 확보해 지정학적 위험 분산

중동전쟁으로 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화하자 중동 산유국들이 한국의 석유 비축기지에 관심을 보이고 있다. 중동 외 지역에 원유를 저장해 전쟁 등 지정학적 위험을 분산하려는 조처로 풀이된다.

양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 14일 정부세종청사에서 브리핑을 열어 “우리나라 석유 비축기지를 사용하고 싶어 하는 나라들이 많아지고 있다”며 “특히 중동 쪽에서 동북아 비축기지 활용에 대한 관심이 높아지고 있다”고 말했다.

그 이유에 대해 양 실장은 “중동 국가들도 호르무즈 해협이 막히면 우리나라 이상으로 타격을 받는다”며 “사우디아라비아, 아랍에미리트연합(UAE), 쿠웨이트 등은 원유 수출이 국가 경제에서 차지하는 비중이 매우 높기 때문”이라고 설명했다.

그는 이어 “산유국들 입장에서는 원유를 해협 밖에 미리 두고 나중에 팔 수 있다면 리스크를 감소시킬 수 있다고 판단한다”며 “특히 동북아 비축기지를 활용하는 데 대해 관심이 많고 (우리 측에도) 협의를 요청하고 있다”고 말했다.

이미 한국과 국제 공동비축사업 계약을 맺은 UAE 아부다비 국영 석유사(ADNOC) 외 중동의 다른 기업도 한국을 ‘역외 석유 비축기지’로 검토하며 접촉 중인 것으로 전해졌다. 양 실장은 “이미 알려진 UAE 외에 다른 나라가 더 있다고만 말씀드리겠다”며 구체적인 국가명은 적절한 시점에 공개하겠다고 말했다.

국제 공동비축사업은 산유국 등 해외 기업의 석유를 한국석유공사의 유휴 비축시설에 보관해주고 임대료 이익을 얻는 사업이다. 원유 수급 위기가 발생하면 한국 정부가 해당 물량을 먼저 살 수 있는 우선 구매권이 있어 국내 석유 수급을 안정시키는 역할도 한다.

양 실장은 “비록 우리 비축량으로 잡혀 있지는 않지만, 그들 물건이라도 우리 마당에 들어와 있고 국내 정유사들이 그 수요를 가지고 있어 실질적으로 국내 비축량이 확대되는 효과가 있다”고 말했다.

한편 정부는 석유화학 기초유분 공급망 통제를 강화하기로 했다. 양 실장은 “에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, BTX(벤젠·톨루엔·자일렌) 등 기초유분에 대한 매점매석 금지 및 긴급수급조정조치를 이번주 중 하게 될 것”이라고 예고했다.