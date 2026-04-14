치유농업 참여자 심리·정서 지수 34.5%↑···제주, 프로그램 확대

도농업기술원, 참여자 스트레스 완화 효과 입증 사회서비스기관 5개소 협력…프로그램 확대 운영

제주도가 운영 중인 치유농업 프로그램이 참여자들의 심리적 안정과 자아존중감을 높이는 데 실질적인 도움이 되는 것으로 확인됐다..

제주도농업기술원은 지난해 4개 사회서비스기관과 협력해 제주 농업·농촌 자원을 활용한 치유 프로그램을 운영한 결과 참여자의 심리·정서적 안정 지수는 34.5%, 자아존중감은 8.5% 증가한 것으로 나타났다고 14일 밝혔다.

치유농업은 농촌의 자원이나 농업 활동, 농촌의 환경과 문화 등 농업과 관련된 모든 소재를 활용해 사회적·심리적·육체적 건강을 회복하는 데 도움을 주는 사업과 활동이다. 일상의 스트레스 해소는 물론 의학적·사회적 보살핌이 필요한 사람들을 치유하는 데도 이용될 수 있다.

제주에서는 경증 치매 노인을 포함해 노인, 장애인, 청소년 등 대상별 특성에 따라 맞춤형 치유농업 프로그램을 운영 중이다.

도농업기술원은 치유농업의 가시적 효과가 입증됨에 따라 올해부터 참여 기관을 5개소로 확대하고, 이달부터 12월까지 본격적인 프로그램 운영에 나선다.

상반기에는 서귀포 가족센터, 청각·언어장애인 시설인 돌담정낭, 도교육청 정서회복과 등과 협력해 총 24회에 걸쳐 프로그램을 진행한다. 주요 내용은 치유 텃밭 가꾸기, 오감 체험, 나만의 숲 표현하기 등 기관별 참여자 특성을 반영해 다채롭게 구성했다.

특히 사회적 고립감 해소와 심리적 안정, 자아존중감 증진 등 실질적인 치유 효과를 높이는 데 중점을 뒀다.

하반기에는 추가로 2개 기관과 프로그램을 운영할 예정이다. 참여자를 대상으로 사전·사후 효과 측정과 만족도 조사를 실시해 그 결과를 향후 프로그램 개선과 신규 개발의 기초 자료로 활용할 방침이다.

김윤정 농촌활력팀장은 “치유농업은 단순한 체험활동을 넘어 도민의 심리적 안정과 건강 회복을 지원하는 중요한 사회적 처방”이라면서 “앞으로도 지역 유관기관과 협력해 치유농업 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.