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본문 요약

현대백화점이 '젠지세대'를 공략하기 위해 글로벌 게임 지식재산권을 활용한 콘텐츠 강화에 속도를 낸다.

실제 더현대 서울의 경우 지난해 진행된 600여 개 팝업스토어 중 40% 이상이 게임·엔터테인먼트 등 IP 콘텐츠였으며 10~20대 방문 고객 중 60%가 신규 고객이었다.

현대백화점 관계자는 "기존 IP 팝업이 단발성 이벤트에 그쳤다면 앞으로는 지속 가능한 콘텐츠로 발전시키는 것이 목표"라며 "젊은 고객에게 단순 판매보다 차별화된 오프라인 공간 경험을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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현대백화점 “젠지 세대를 잡아라” 글로벌 게임 등 릴레이 팝업

입력 2026.04.14 15:32

수정 2026.04.14 15:57

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  • 정유미 기자

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현대백화점 제공

현대백화점 제공

“젠지(Gen z) 세대를 잡아라”

현대백화점이 ‘젠지 세대’를 공략하기 위해 글로벌 게임 지식재산권(IP)을 활용한 콘텐츠 강화에 속도를 낸다. 젠지 세대(1997~2012년 출생)란 쇼트폼 콘텐츠와 가치소비를 선호하며 개인의 개성과 다양성을 중요시하는 디지털 네이티브 세대를 말한다.

현대백화점은 글로벌 몰입형 게임 및 창작 플랫폼 로블록스와 손잡고 더현대 서울과 더현대 대구, 충청점, 울산점 등 4개점에서 릴레이 팝업스토어를 연다고 14일 밝혔다. 지난해 판교점에서 국내 최초로 선보인 로블록스 팝업이 큰 인기를 끌자 올해는 점포 수를 늘리고 콘텐츠를 강화한 것이 특징이다.

첫 번째 팝업은 오는 22일부터 5월10일까지 더현대 대구에서 펼쳐진다. 행사장에는 ‘99 나이트 인 더 포레스트’ ‘쿠키런 카드 컬렉션’ ‘입양하세요’ 등 인기 게임을 활용한 체험존과 환경·미술 등 교육 테마를 결합한 콘텐츠가 마련된다. 8층 문화센터에서는 코딩과 디지털 시민의식을 주제로 한 특별 강좌도 진행될 예정이다.

지하 2층에는 굿즈 판매 공간이 들어선다. 로블록스 의류와 학용품, 키링 등을 판매하고 스페셜 키트(12만5000원) 구매 시 게임 머니 ‘로벅스’를 증정한다.

릴레이 팝업은 더현대 대구를 시작으로 충청점(7월), 울산점(9월), 더현대 서울(12월) 순으로 이어질 예정이다.

협업 범위는 더 확대한다. 로블록스, 라이엇 게임즈 등 세계적인 게임사와 협업한 팝업스토어 등을 정례화하고 프리미엄 큐레이션 전문몰 ‘더현대 하이(Hi)’에 정규 상품(MD)으로 입점시키는 등 현대백화점만의 시그니처 콘텐츠로 키운다는 구상이다. 글로벌 게임사의 캐릭터 전시와 버추얼 아이돌 등 서브컬처 콘텐츠로 영역을 넓히는 것이 대표적이다.

현대백화점이 IP 콘텐츠에 힘을 쏟는 것은 팬덤 소비성향이 강한 10~20대를 고객으로 끌어들이기 위해서다. 실제 더현대 서울의 경우 지난해 진행된 600여개 팝업스토어 중 40% 이상이 게임·엔터테인먼트 등 IP 콘텐츠였으며 10~20대 방문 고객 중 60%가 신규 고객이었다.

현대백화점 관계자는 “기존 IP 팝업이 단발성 이벤트에 그쳤다면 앞으로는 지속 가능한 콘텐츠로 발전시키는 것이 목표”라며 “젊은 고객에게 단순 판매보다 차별화된 오프라인 공간 경험을 제공해 나갈 것”이라고 말했다.

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