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미 호르무즈 봉쇄 착수하자 국제기구 ‘경고’ “역사상 가장 심각한 에너지 안보 위협”

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미국이 호르무즈 해협을 봉쇄하겠다고 발표하며 이란산 원유 수출까지 제한하자 국제기구 수장들이 전 세계에 에너지 대란과 경제적 충격을 일제히 경고했다.

아르세니오 도밍게스 국제해사기구 사무총장은 "호르무즈와 같은 국제 해협을 봉쇄하거나 통행료를 부과하는 행위는 명백히 국제 해양법과 관습법을 위반하는 것"이라며 미국과 이란 양측을 모두 겨냥했다.

그는 미국의 봉쇄 위협이 사태 해결에 도움이 되지 않는다며 해운 정상화를 위한 유일한 길은 '분쟁 완화'뿐이라고 말했다.

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미 호르무즈 봉쇄 착수하자 국제기구 ‘경고’ “역사상 가장 심각한 에너지 안보 위협”

입력 2026.04.14 15:33

  • 윤기은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장이 12일(현지시간) 튀르키예 이스탄불에서 열린 기자회견에서 연설하고 있다. 로이터연합뉴스

파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장이 12일(현지시간) 튀르키예 이스탄불에서 열린 기자회견에서 연설하고 있다. 로이터연합뉴스

미국이 호르무즈 해협을 봉쇄하겠다고 발표하며 이란산 원유 수출까지 제한하자 국제기구 수장들이 전 세계에 에너지 대란과 경제적 충격을 일제히 경고했다.

13일(현지시간) AFP통신에 따르면 ‘2026 국제통화기금(IMF)·세계은행 춘계 회의’ 참석차 미 워싱턴을 방문한 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장은 “중동 전쟁의 여파로 4월 에너지 시장 상황이 전월보다 훨씬 가혹해질 것”이라고 우려를 표했다. 그는 특히 호르무즈 해협 물동량과 관련해 “3월까지는 제한적으로나마 화물이 운송됐으나 4월 들어서는 사실상 중단된 상태”라고 말했다.

비롤 사무총장은 이번 전쟁으로 인해 “역사상 최악의 세계 에너지 공급 차질이 발생했다”며 “어떤 나라도 이 파장에서 자유롭지 않다”고 강조했다. IEA는 미국과 이스라엘의 공격으로 이란 내 원유 생산 및 정유 시설 등 80곳이 타격을 입었으며 이 중 3분의 1 이상은 복구가 불가능할 정도의 ‘심각한 피해’를 본 것으로 집계했다.

크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재는 공급 불균형 심화를 막기 위해 각국에 에너지 자원 수출 제한 조치를 자제할 것을 강력히 촉구했다. 게오르기에바 총재는 “전쟁 장기화는 글로벌 경제성장률 저하와 인플레이션(물가 상승) 가속화라는 치명적인 결과를 초래할 것”이라고 덧붙였다.

같은 날 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 성명을 통해 “모든 당사국은 항행의 자유를 존중해야 한다”며 분쟁지에 고립된 선원 약 2만 명의 안전 문제를 제기했다. 미·이란 간 종전 협상 논의에 대해서는 “대화 재개를 향한 의미 있는 발걸음”이라며 휴전 유지를 당부했다.

아르세니오 도밍게스 국제해사기구(IMO) 사무총장은 “호르무즈와 같은 국제 해협을 봉쇄하거나 통행료를 부과하는 행위는 명백히 국제 해양법과 관습법을 위반하는 것”이라며 미국과 이란 양측을 모두 겨냥했다. 그는 미국의 봉쇄 위협이 사태 해결에 도움이 되지 않는다며 해운 정상화를 위한 유일한 길은 ‘분쟁 완화’뿐이라고 말했다.

에너지 공급이 경색되자 각국은 대비책을 마련하고 있다. 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은 중동전쟁으로 유가, 가스 가격이 뛰면서 회원국이 220억유로(약 38조원)의 추가 비용을 부담하게 됐다며 오는 22일 대응 방안을 공개하겠다고 밝혔다. 그는 연료 가격 인상으로 심각한 타격을 입은 기업에 보조금을 지원하는 안도 여기 포함될 것이라고 설명했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 선언한 호르무즈 해협 봉쇄 시각(미 동부시간 13일 오전 10시·한국시간 오후 11시)에 다다르자 국제 유가도 즉각 반응했다. 6월 인도분 브렌트유 선물은 전장 대비 4.37% 급등한 배럴당 99.36달러에, 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 2.60% 오른 배럴당 99.08달러에 각각 거래를 마쳤다.

영문번역(English Translation)
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