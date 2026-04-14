“안전모 없이 차도를 질주하다니…” ‘깡통열차’ 안전사고 주의보

최근 유원지 등에서 인기를 끌고 있는 일명 ‘깡통열차’가 안전조치가 부실해 사고 위험이 큰 것으로 파악됐다.

깡통열차는 ATV나 트랙터 등의 견인차에 드럼통을 개조한 객차를 연결해 운행하는 놀이기구다.

한국소비자원은 경기·충남 등 6개 지역 20개 업체를 조사한 결과를 14일 발표했다.

소비자원에 따르면 모든 업체가 객차 탑승객에게 안전모를 제공하지 않았다. 열차를 운행하는 ‘직원 운행형’ 15개 업체도 운전자가 안전모를 모두 착용하지 않았다. 이용자가 직접 견인차를 운전하는 ‘이용자 운행형’ 5개 업체 중 4곳은 운전자에게 안전모를 제공하지 않아 사고 발생 시 심각한 부상을 당할 우려가 있었다.

객차 좌석 안전성도 미흡했다. 좌석의 55%는 안전띠가 없었다. 전체 좌석의 70%는 열차 주행 중 발생할 수 있는 충격을 흡수하는 방석, 쿠션 등 충격흡수제가 없었고 일부는 좌석이 파손된 상태였다.

조사 대상 업체의 절반은 열차의 주된 운행경로가 차도로 확인됐다. 깡통열차의 경우 문이 없고 이용자 몸이 외부로 노출되는 개방형 구조인 만큼 차도로 주행할 경우 자동차 등과의 접촉 사고가 발생할 가능성이 있다.

특히 직원 운행형 깡통열차 업체 15개 중 60%에 해당하는 9곳은 급회전·S자 주행 등 곡예 운전을 하는 것으로 조사됐다. 일부는 마지막 객차가 회전을 완료했는지 확인하지 않고 가속하기도 해 안전 운행 관리가 미흡했다.

또 45%(9개)는 안전 보호구 착용, 운행 중 금지 행위 등 주의사항을 알리지 않았고 70%(14개)는 연령·신체조건 등 탑승 제한 기준도 고지하지 않은 것으로 확인됐다.

소비자원은 이번 조사를 토대로 안전관리가 미흡한 업체에 안전관리, 보수 등을 권고하고 관계부처에 깡통열차에 대한 안전 관리 방안 마련을 요청할 계획이다.

소비자원 관계자는 “승객들은 나이·신체 조건 등 탑승에 적합한 대상인지 확인해야 한다”며 “운행 중에는 자리에서 일어나거나 내리지 말고 완전히 정차된 후에 승·하차해야 한다”고 말했다.