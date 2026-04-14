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파키스탄-이란-중앙아시아 새 무역 수송로 개통

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본문 요약

파키스탄과 이란, 중앙아시아를 연결하는 새로운 무역 수송로가 개통됐다고 14일 튀르키예 아나돌루 통신이 보도했다.

이슬라마바드에 있는 콰이드-이-아잠 대학교의 후사인 판와르 교수는 "이번 회랑 개통은 파키스탄과 이란 간 관계가 더욱 긴밀해졌음을 보여준다"고 평가했다.

또 중국 역시 회랑 개통을 위해 이란의 협력을 촉구해왔으며, CPEC를 중앙아시아까지 확장하는 데 있어 파키스탄-이란 회랑이 중요한 역할을 할 것으로 전망했다.

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파키스탄-이란-중앙아시아 새 무역 수송로 개통

입력 2026.04.14 15:37

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 11일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에 있는 세레나 호텔에서 미국·이란 전쟁 종전을 위한 1차 협상이 진행됐다. 신화연합뉴스

지난 11일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에 있는 세레나 호텔에서 미국·이란 전쟁 종전을 위한 1차 협상이 진행됐다. 신화연합뉴스

파키스탄과 이란, 중앙아시아를 연결하는 새로운 무역 수송로가 개통됐다고 14일(현지시간) 튀르키예 아나돌루 통신이 보도했다.

보도에 따르면 파키스탄은 지난 10일 자국산 냉동육 수출 화물을 파키스탄-이란 운송 회랑을 통해 중앙아시아 우즈베키스탄으로 처음 보냈다.

해당 화물은 파키스탄 과다르항을 거쳐 이란 육로를 통해 우즈베키스탄 수도 타슈켄트로 이동한다. 관세 절차를 최소화해 물류 비용 절감 효과가 기대된다.

특히 과다르항은 중국의 일대일로 구상 중 핵심 사업인 중국-파키스탄 경제회랑(CPEC)의 주요 거점이기도 하다.

앞서 파키스탄은 자국 수출 규정을 완화해 식량과 의약품 등이 이란을 경유해 중앙아시아로 수출될 수 있도록 조치한 바 있다.

이번 회랑 개통은 파키스탄이 미국과 이란 간 전쟁 중재에 나서 지난 7일 2주간 휴전을 끌어낸 이후 이뤄진 것이다.

파키스탄 수도 이슬라마바드에서 11일 열린 미·이란 첫 종전 협상은 결렬됐지만, 이란 핵 프로그램을 제외한 일부 쟁점에서는 진전이 있었던 것으로 전해졌다.

이슬라마바드에 있는 콰이드-이-아잠 대학교의 후사인 판와르 교수는 “이번 회랑 개통은 파키스탄과 이란 간 관계가 더욱 긴밀해졌음을 보여준다”고 평가했다.

또 중국 역시 회랑 개통을 위해 이란의 협력을 촉구해왔으며, CPEC를 중앙아시아까지 확장하는 데 있어 파키스탄-이란 회랑이 중요한 역할을 할 것으로 전망했다.

CPEC는 파키스탄 과다르항과 중국 신장 지역을 육로로 연결하고 발전소 등을 건설하는 대규모 인프라 사업으로 2015년 시작됐다. 중국은 이 사업에 650억달러(약 96조4000억원) 이상을 투자한 것으로 알려졌다.

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