조국 평택을 출마에 진보당 김재연 “대의도 명분도 없어, 철회하라” 격앙

조국 조국혁신당 대표가 14일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언하자 진보당은 불쾌한 기색을 숨기지 않았다. 이미 출마 의사를 밝힌 김재연 진보당 상임대표는 “참으로 황당하다”라고 말했다.

김 대표는 이날 페이스북에 조 대표를 향해 “아직 평택에 집도, 사무실도 구하지 않으셨다고 하니, 지금이라도 평택을 출마 결정을 철회하시기 바란다”며 이같이 말했다.

앞서 조 대표는 이날 “저만이 유일하게 극우 내란 세력을 격퇴하고 민주 개혁진영의 확실한 승리를 가져올 수 있다”며 평택을 출마를 선언했다. 더불어민주당 귀책 사유로 재선거가 치러지는 지역구인 데다, 19~21대 총선에서 모두 보수정당이 승리한 험지에 도전하겠다는 명분도 들었다. 조 대표는 김 대표와 단일화 여부를 묻는 말에 “선의의 경쟁을 하겠다”고 했다.

김 대표는 ‘진보당과 선거연대를 논의한 바 없다’는 조 대표의 기자회견 발언에 대해 “참으로 황당하다”고 했다. 그는 “지난 수개월간 6·3 선거 공동 대응을 위해 양당이 여러 논의를 이어온 시간을 모두 부정하면서까지 평택을을 선택한 진짜 이유가 무엇이냐”고 물었다.

김 대표는 평택을이 조 대표가 공언해 온 험지 출마 원칙에도 맞지 않는다고 말했다. 그는 “최근 여론조사에서도 민주진보 단일후보가 범보수 후보를 52.5% 대 29.4%로 압도했다”며 “대표님의 고향 부산, 첫 직장이었던 울산 같은 곳이야말로 쇄빙선으로서 몸을 던져야 할 험지가 아닌가”라고 했다.

김 대표는 “단결하면 압도적 승리가 가능한 평택에서 4자든, 5자든 경쟁을 하겠다니 이것은 오히려 필승지인 평택을 험지로 만드는 악수”라면서 “대의도, 명분도 없는 출마를 이런저런 말로 포장한다 한들 옹색함은 가려지지 않는다”고 했다.

그간 진보당은 민주당에 울산시장 단일화에 협조하는 조건으로 평택을 재선거에 후보를 내지 말아 달라고 요구해왔다. 울산을 양보할 테니 김 대표의 국회 입성에 협조해달라는 뜻이다.

그러나 조 대표의 출마로 평택을 선거가 일단 5파전 양상을 띠게 됐다. 원내 1·2당인 민주당과 국민의힘은 각각 후보를 내겠다는 뜻을 밝혔고, 황교안 자유와혁신 대표도 출마 의사를 밝힌 상태다. 보수·진보 양쪽 모두 막판 단일화에 나설 가능성은 있지만 진보 진영에서만 3명의 후보가 나온 만큼 셈법은 복잡해졌다.

다만 진보당 일각에서도 울산·평택을 연계 요구에 선을 긋는 목소리가 나왔다. 김상욱 민주당 울산시장 후보와 단일화 협상을 진행 중인 김종훈 진보당 울산시장 후보는 이날 “울산을 지렛대로 평택을 어떻게 하겠다는 논의는 전혀 지금까지 없었을 뿐 아니라 당 대 당 협의조차 없었다”며 “다른 측면에서 논의가 진행돼야 된다”고 말했다.