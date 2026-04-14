민주당 전재수·김상욱·김경수 “부울경 메가시티 복원, 역대 최대 예산 확보할 것”

더불어민주당 부산·울산·경남지사 후보들이 14일 “부울경 메가시티를 즉시 복원해 역대 최대 규모의 예산을 확보하겠다”고 밝혔다. 민주당은 6·3 지방선거에서 격전지인 부울경 광역단체장 탈환을 노리고 있다.

민주당 전재수 부산시장 후보, 김상욱 울산시장 후보, 김경수 경남지사 후보는 이날 김해 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역 앞에서 ‘부울경 해양수도 메가시티’ 공동 출정식을 열고 “이재명 대통령의 지방 주도 성장 원칙은 우리가 경험한 어느 정부보다 확고하다”며 이같이 말했다.

이들 세 후보는 “국민의힘이 중단시킨 부울경 메가시티를 즉각 복원해 ‘제2의 수도권’이라는 더 강력한 위상으로 계승하겠다”고 말했다.

이들은 “해양수도 부산은 글로벌 물류 허브로 도약해 세계와 경쟁하고, AX(인공지능 전환) 제조혁신 수도 울산은 대한민국 산업의 대전환을 선도하겠다”며 “글로벌 미래산업 수도 경남이 대한민국 경제를 다시 일으켜 세우겠다”고 말했다. 또 광역 대중교통망을 구축해 부울경 주요 거점 도시들을 30분 생활권으로 연결하겠다고 했다.

김경수 후보는 기자들과 만나 “지금 국민의힘 부울경 현역 단체장들이 부울경 메가시티도 그렇고, 정부가 강력하게 추진했던 행정통합도 그렇고 계속 중앙정부와 엇박자를 내고 있다”며 “행정통합을 하거나 특별연합을 통한 메가시티를 만들어야 중앙정부와 협의하고 계획을 확정해 재정 지원을 받을 수 있다”고 말했다.

전 후보는 “부울경이 수십년 간 침체 일로를 겪어 왔는데, 이 위기를 젊은 50대 시도지사들의 강력한 추진력으로 돌파해 보겠다는 다짐을 저희가 함께 했다”고 말했다. 김상욱 후보는 “(6·3 지방선거 후) 공동협의체를 바로 발족해 중앙정부의 사업들과 결을 맞춰 부울경이 함께 발전하는 큰 틀을 만들고 실행해 갈 것”이라고 했다.

후보들은 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고, 노 전 대통령의 배우자인 권양숙 여사를 예방했다. 전 후보는 친노무현계 막내로 정치에 입문했으며, 김경수 후보는 노 전 대통령의 마지막 비서관으로 불리는 핵심 친노 인사다.

부울경 메가시티는 문재인 정부 초기인 2018년 지방선거에서 당시 김경수 경남지사 등 민주당 소속 부울경 시도지사들이 추진한 초광역 협력·특별지방자치단체 구상이다. 2022년 3개 시도의회가 부울경 메가시티 규약안을 의결했으나 같은 해 6월 지방선거에서 광역단체장이 국민의힘으로 대거 교체되면서 무산됐다.