서울 최고 28도…한낮은 초여름 날씨 [정동길 옆 사진관]

초여름 날씨를 보인 14일 서울 중구 청계천을 찾은 시민들이 가벼운 옷차림으로 산책을 하며 점심시간을 보냈다. 이날 서울의 낮 최고기온은 28도까지 올랐다.

당분간 서쪽 지역을 중심으로 평년보다 따뜻한 날씨가 이어질 전망이다. 15일 아침 최저기온은 8∼13도, 낮 최고기온은 14∼27도로 예보됐다. 중부지방과 전라권 내륙을 중심으로 낮 기온이 25도 이상으로 오르겠다.

낮과 밤의 기온 차는 15도 안팎으로 크게 벌어질 것으로 예상된다. 기상청은 큰 일교차로 인한 건강 관리에 유의해 달라고 당부했다.

하늘은 차차 흐려지겠다. 14일 밤부터 중부지방은 구름이 많아지겠고, 남부지방과 제주도는 대체로 흐리겠다. 제주도에는 비가 내리고 전남 해안과 경남 남해안에도 곳에 따라 비가 오는 곳이 있겠다.

15일은 전국이 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠으며, 제주도는 오전까지 비가 이어질 전망이다. 예상 강수량은 제주도 5~20㎜, 전남 해안과 경남 남해안은 5㎜ 미만이다.

16일은 전국이 대체로 맑다가 오후부터 차차 흐려지겠고, 17일에는 전국이 흐린 가운데 제주도와 전남 해안, 충청권과 남부지방을 중심으로 비가 내릴 전망이다.