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본문 요약

G마켓은 지난달 고객들의 평균 객단가와 전체 거래액이 지난해 같은 기간보다 각각 10%, 12% 증가했다고 14일 밝혔다.

G마켓 셀러들이 지난달 라자다 플랫폼을 통한 상품 판매액은 두 달 전보다 150% 가까이 증가했다.

제임스 장 G마켓 대표는 "오는 23일 선보이는 새로운 멤버십 '꼭'도 플랫폼 성장에 이바지할 것으로 기대된다"며 "국내 1등 오픈마켓으로 올라서기 위해 올해와 내년 양적 성장에 박차를 가하고 2028년부터 수익 창출도 본격 실현하겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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G마켓 “3월 거래액·객단가·직접 방문 모두 증가…28년부터 본격 수익 창출”

입력 2026.04.14 16:30

수정 2026.04.14 17:16

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  • 이성희 기자

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G마켓 “3월 거래액·객단가·직접 방문 모두 증가…28년부터 본격 수익 창출”

G마켓은 지난달 고객들의 평균 객단가와 전체 거래액(GMV)이 지난해 같은 기간보다 각각 10%, 12% 증가했다고 14일 밝혔다. 지난해 ‘오픈마켓 1위 탈환’을 목표로 내건 이후 확연한 성장세를 보이고 있다며 고무된 분위기다.

3월 홈페이지나 앱으로 바로 방문해 상품을 구매하는 직접방문 GMV도 13% 증가했다. 가격 비교 등 다른 플랫폼을 통해 들어오지 않고 G마켓에 바로 찾아 접속한 ‘충성 고객’이 늘어난 것이라고 G마켓은 설명했다. 실제로 G마켓 방문자 중 상품을 결제하는 비율인 구매 전환율도 지난달 5% 증가했다.

G마켓은 자사에 등록한 셀러 수도 66만명으로, 지난해 같은 기간보다 3만6000명 늘어난 규모라고 밝혔다. 월 5000만원 이상 매출을 올리는 ‘수익형 셀러’도 3% 증가한 것으로 집계됐다.

G마켓은 셀러들의 해외 진출 확대는 수출 증가인 만큼 앞으로 이를 적극적으로 지원하겠다고 밝혔다. 셀러들의 첫 번째 진출 국가는 알리바바 산하의 동남아시아 지역 플랫폼인 ‘라자다’를 통한 5개 국가(말레이시아·베트남·싱가포르·태국·필리핀)였다. G마켓 셀러들이 지난달 라자다 플랫폼을 통한 상품 판매액은 두 달 전보다 150% 가까이 증가했다.

제임스 장 G마켓 대표는 “오는 23일 선보이는 새로운 멤버십 ‘꼭’도 플랫폼 성장에 이바지할 것으로 기대된다”며 “국내 1등 오픈마켓으로 올라서기 위해 올해와 내년 양적 성장에 박차를 가하고 2028년부터 수익 창출도 본격 실현하겠다”고 말했다.

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