김성수 해운대구청장 부부 ‘대출 사기’ 검찰 송치···김 “선거앞둔 흑색선전, 법적조치”

김성수 부산 해운대구청장 부부가 은행에서 부정하게 대출받아 지인에게 빌려준 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

부산경찰청 등에 따르면 최근 김 구청장과 배우자가 경찰 조사를 받은 뒤 검찰에 송치됐다. 이들에게는 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반(사기)와 직권남용 권리행사방해 혐의가 적용된 것으로 알려졌다.

김 구청장의 배우자는 2024년 은행에서 30억 원을 대출받아 병원을 개설하려는 지인에게 빌려준 것으로 전해졌다. 또 김 구청장이 이에 일부 관여하고 병원 개설과 관련해 행정상 편의를 준 것으로 판단해 송치한 것으로 알려졌다.

김 구청장은 이날 입장문을 통해 이같은 혐의를 부인했다. 그는 “은행이 지정한 감정평가 기관의 평가를 거쳐 아내 명의 부동산에 담보를 설정하고 정상적인 심사를 통해 대출이 진행됐다”며 “현재는 이자도 받지 못하고 있는 상태”라고 했다.

그는 또 “병원 인허가는 시청 소관이기 때문에 구청장이 개입할 여지가 없다”며 “선거를 앞두고 이같은 내용을 악용하려는 것으로 보인다. 사건 진행에 따라 법적 조치 할 것”이라고 말했다.