울산 잠수함 화재 사망자 발인··· 노조 “이번 사고도 위험의 외주화”

HD현대중공업 울산조선소에서 발생한 잠수함 화재로 숨진 노동자의 발인식이 열렸다. 노조는 작업 당시 ‘2인 1조’ 작업 규정 등이 지켜지지 않았다며 진상 규명을 요구하고 나섰다.

14일 오전 울산대병원 장례식장에서 HD현대중공업 협력업체 소속 60대 작업자 이모(67) 씨의 발인식이 엄수됐다. 발인식에는 유가족과 일가 친척 등 30여 명이 참석해 고인을 배웅했다.

이씨는 지난 9일 1시 58분쯤 창정비를 위해 울산조선소에 입고된 해군 214급 잠수함인 ‘홍범도함’ 내부를 청소하던 중 함내 발생한 화재로 변을 당했다. 화재 당시 함내에 47명의 노동자가 작업 중이었는데, 잠수함 지하 공간에서 작업하던 이씨만 탈출하지 못했다.

화재는 약 2시간 만에 진화됐지만 실종됐던 이씨는 같은날 오후 4시 38분쯤 잠수함 1층에서 지하로 내려가는 통로(해치) 인근에서 발견됐다. 지하 배터리실에서 잇단 스파크가 발생한 탓에 구조는 난항을 겪었고, 이씨는 사고발생 약 33시간 만인 이튿날 밤 시신으로 수습됐다.

HD현대중공업 노조는 사고를 ‘명백한 인재’라고 규정하고, 책임자 규명과 처벌을 요구하고 나섰다. 노조는 “잠수함이라는 특수 선박의 구조적 위험을 방치한 게 사고의 원인이”이라며 “2인 1조 작업과 외부 감시원 배치라는 규정이 전혀 지켜지지 않았다”고 밝혔다. 노조는 “이번 사고 역시 고위험 작업이 다단계 구조를 통해 가장 취약한 하청 노동자에게 전가된 사례”라고 덧붙였다.

이날 울산경찰청은 국립과학연구원·소방 당국·고용노동부·울산지검 등과 잠수함 공장에 대한 합동감식을 벌였다. 감식은 불이 시작됐을 가능성이 높다고 추정되는 배터리실을 중심으로 진행됐다.

감식과 별도로 경찰은 당시 현장 작업자를 통해 작업내용과 안전 조치 등을 묻는 한편 관련 서류 등을 분석하고 있다. 고용노동부는 화재 예방 과정에 소홀함이 없었는지 등을 조사 중이다. 경찰 관계자는 “사고 현장이 화재로 훼손됐을 것으로 추정돼 사고 원인을 규명하는데 일정부분 시간이 소요될 수 있다”고 밝혔다.