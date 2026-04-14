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이란 우방국 중국·러시아도 “무력 충돌 재개 자제해야”

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본문 요약

이란의 우방국인 중국과 러시아가 종전 협상에 돌입한 미국·이란이 무력 사용을 재개하는 것을 자제해야 한다는 입장을 표명했다.

러시아 외교부는 14일 세르게이 라브로프 외교장관이 아바스 아라그치 이란 외교장관과의 통화에서 무력 충돌 재개를 막는 것이 중요하다 말했다고 전했다.

라브로프 장관은 군사적 방법으로는 이번 위기를 해결할 수 없다며 러시아가 외교적 해법 마련에 계속 이바지할 준비가 돼 있다는 뜻을 재차 전달했다.

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이란 우방국 중국·러시아도 “무력 충돌 재개 자제해야”

입력 2026.04.14 16:35

  • 윤기은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

세르게이 라브로프 러시아 외교장관이 지난 3일(현지시간) 모스크바의 지나이다 모로조바 저택에서 바드르 압델라티 이집트 외교장관과의 회담 후 공동 기자회견을 진행하고 있다. AP연합뉴스

세르게이 라브로프 러시아 외교장관이 지난 3일(현지시간) 모스크바의 지나이다 모로조바 저택에서 바드르 압델라티 이집트 외교장관과의 회담 후 공동 기자회견을 진행하고 있다. AP연합뉴스

이란의 우방국인 중국과 러시아가 종전 협상에 돌입한 미국·이란이 무력 사용을 재개하는 것을 자제해야 한다는 입장을 표명했다.

14일 중국 외교부에 따르면 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장은 전날 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외교장관과 통화에서 “현재 휴전 국면은 매우 취약하며 지역 정세가 중요한 전환점에 놓여 있다”며 “시급한 과제는 전면적인 충돌 재개를 막고 어렵게 형성된 휴전 기조를 유지하는 것”이라고 말했다. 왕 부장은 또 국제사회가 평화 촉진과 협상 재개 노력을 촉구하고 휴전을 훼손하거나 대립을 격화시키는 어떠한 행위에도 분명히 반대해야 한다고 밝혔다.

왕 부장은 “(파키스탄은) 공정하고 균형 잡힌 중재 역할을 했다”며 “파키스탄이 더 큰 역할을 수행하는 것을 환영한다”고 덧붙였다.

다르 장관은 양국 간 중재 진행 상황을 설명하고 중국의 평화 촉진 노력에 감사를 표했다고 중국 외교부는 전했다.

앞서 왕 부장은 지난달 31일 베이징에서 다르 장관과 만나 미국·이란 간 5대 중재 구상을 제시했다. 여기에는 적대행위 즉각 중단, 평화회담 조속 개시, 비군사 목표물 안전 보장, 항로 안전 확보, 무력 사용과 관련한 유엔 헌장 준수 등이 포함됐다.

러시아도 이란과의 직접 소통을 통해 외교적 해법을 강조했다. 러시아 외교부는 14일(현지시간) 세르게이 라브로프 외교장관이 아바스 아라그치 이란 외교장관과의 통화에서 무력 충돌 재개를 막는 것이 중요하다 말했다고 전했다.

라브로프 장관은 군사적 방법으로는 이번 위기를 해결할 수 없다며 러시아가 외교적 해법 마련에 계속 이바지할 준비가 돼 있다는 뜻을 재차 전달했다. 러시아 외교부는 아라그치 장관이 최근 이슬라마바드에서 이뤄진 논의 내용을 공유했다고 설명하며 이란의 외교적 해결 의지를 환영한다고 밝혔다.

라브로프 장관은 이날부터 이틀간 중국을 방문해 왕 부장과 중동 정세 및 우크라이나 문제를 논의할 예정이다. 양국 외교장관의 회동은 지난해 12월 모스크바 이후 약 4개월 만이다.

시진핑 중국 국가주석은 이날 방중한 아랍에미리트연합(UAE)의 칼리드 빈 무함마드 알나하얀 아부다비 왕세자와 만나 중동 정세에 대해 의견을 교환했다. 시 주석은 중동의 평화와 안정을 수호하고 촉진하기 위해서는 평화 공존·국가 주권·국제 법치·발전과 안보의 종합적 고려 등 원칙을 견지해야 한다고 말했다. 그러면서 “중동 걸프 국가들의 주권, 안전, 영토 보전은 확실히 존중받아야 하며 각국의 인원과 시설, 기관의 안전도 확실히 수호돼야 한다”고 말했다.

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