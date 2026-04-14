창간 80주년 경향신문

음주 전과 해명하며 “이재명 대통령도 전과” 천영미 안산시장 예비후보 사과···“부적절한 언행”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

자신의 음주운전 전과를 해명하는 과정에서 "이재명 대통령도 전과가 있다"는 발언을 해 논란을 빚은 천영미 경기 안산시장 예비후보가 사과했다.

천 후보는 지난 11일 박해철 국회의원 지역사무실에서 열린 민주당 안산시장 예비후보 정견 발표회 당시 다른 후보의 네거티브 공세를 비판하며 "저 음주 전과 한 번 있다. 이재명 대통령도 전과가 있다. 이재명 대통령 안 찍었느냐"고 발언했다.

천 후보의 이같은 발언은 민주당 지지자들 사이에서 SNS를 통해 빠르게 퍼져나가며 논란이 일었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

음주 전과 해명하며 “이재명 대통령도 전과” 천영미 안산시장 예비후보 사과···“부적절한 언행”

입력 2026.04.14 17:28

  • 김태희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

천영미 안산시장 예비후보 SNS 갈무리

천영미 안산시장 예비후보 SNS 갈무리

자신의 음주운전 전과를 해명하는 과정에서 “이재명 대통령도 전과가 있다”는 발언을 해 논란을 빚은 천영미 경기 안산시장 예비후보가 사과했다.

천 후보는 지난 14일 자신의 SNS를 통해 “최근 저와 관련된 영상이 SNS를 통해 확산되며 많은 분들께 심려를 끼쳐드리고 있다”며 “저는 당시 제 잘못을 인정하는 마음으로 말씀드렸지만, 그 과정에서 감정을 충분히 절제하지 못했다. 매우 부적절한 언행이었다”고 사과했다.

천 후보는 “음주운전은 결코 용납될 수 없는 잘못”이라며 “이에 대한 책임과 반성의 마음은 지금도 변함이 없다. 또한 공인의 자세로 더욱 신중하고 절제된 언행을 했어야 함에도 그러지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다”고 했다.

이어 “이번 일을 계기로 더 낮은 자세로 스스로를 돌아보고, 말보다 책임 있는 행동으로 신뢰를 회복해 나가겠다”고 덧붙였다.

천 후보는 지난 11일 박해철(안산병) 국회의원 지역사무실에서 열린 민주당 안산시장 예비후보 정견 발표회 당시 다른 후보의 네거티브 공세를 비판하며 “저 음주 전과 한 번 있다. 이재명 대통령도 전과가 있다. 이재명 대통령 안 찍었느냐”고 발언했다.

천 후보의 이같은 발언은 민주당 지지자들 사이에서 SNS를 통해 빠르게 퍼져나가며 논란이 일었다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글