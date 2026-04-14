정보라·천선란·김성일 ‘로커스상 번역’ 부문 최종 후보 선정

정보라 작가의 장편소설 <붉은 칼>(영어판 Red Sword) 등 한국 작가 작품이 대거 2026년 로커스상 번역소설 부문 최종 후보에 올랐다.

로커스 매거진은 13일(현지시간) 2026 로커스상 최종 후보작을 발표했다. 올해부터는 번역 소설 부문이 신설됐는데 최종 후보 열 편 가운데 네 편이 한국 작가 작품이다.

후보작은 정보라의 <붉은 칼>과 <한밤의 시간표>(The Midnight Timetable), 천선란의 <밤에 찾아오는 구원자>(The Midnight Shift), 김성일의 <메르시아의 별>(Blood for the Undying Throne)이다. 정보라 작가는 두 권을 후보에 올렸다.

로커스상은 네뷸러상, 휴고상, 필립 K. 딕상 등과 함께 세계적인 SF 문학상으로 불린다. 1971년 SF 전문지 ‘로커스’ 설립자인 찰스 N. 브라운에 의해 제정됐다.

이번 번역 소설 부문 후보에는 아르헨티나와 덴마크 작가의 작품이 각각 두 편, 일본과 폴란드 작가의 작품이 각각 한 편씩 선정됐다.

로커스상은 설문조사를 통해 독자들이 직접 뽑는 것이 특징이며, SF와 판타지, 호러, 청소년 소설 등의 부문에서 수상작을 정한다.

수상작은 5월 30일 발표될 예정이다.