창간 80주년 경향신문

정보라·천선란·김성일 ‘로커스상 번역’ 부문 최종 후보 선정

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

정보라 작가의 장편소설 <붉은 칼> 등 한국 작가 작품이 대거 2026년 로커스상 번역소설 부문 최종 후보에 올랐다.

로커스 매거진은 13일 2026 로커스상 최종 후보작을 발표했다.

올해부터는 번역 소설 부문이 신설됐는데 최종 후보 열 편 가운데 네 편이 한국 작가 작품이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

정보라·천선란·김성일 ‘로커스상 번역’ 부문 최종 후보 선정

입력 2026.04.14 17:34

수정 2026.04.14 17:37

펼치기/접기
  • 고희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정보라 작가의 <붉은 칼> 한국판 표지(왼쪽)와 영문판 표지. 래빗홀 제공

정보라 작가의 <붉은 칼> 한국판 표지(왼쪽)와 영문판 표지. 래빗홀 제공

정보라 작가의 장편소설 <붉은 칼>(영어판 Red Sword) 등 한국 작가 작품이 대거 2026년 로커스상 번역소설 부문 최종 후보에 올랐다.

로커스 매거진은 13일(현지시간) 2026 로커스상 최종 후보작을 발표했다. 올해부터는 번역 소설 부문이 신설됐는데 최종 후보 열 편 가운데 네 편이 한국 작가 작품이다.

후보작은 정보라의 <붉은 칼>과 <한밤의 시간표>(The Midnight Timetable), 천선란의 <밤에 찾아오는 구원자>(The Midnight Shift), 김성일의 <메르시아의 별>(Blood for the Undying Throne)이다. 정보라 작가는 두 권을 후보에 올렸다.

로커스상은 네뷸러상, 휴고상, 필립 K. 딕상 등과 함께 세계적인 SF 문학상으로 불린다. 1971년 SF 전문지 ‘로커스’ 설립자인 찰스 N. 브라운에 의해 제정됐다.

이번 번역 소설 부문 후보에는 아르헨티나와 덴마크 작가의 작품이 각각 두 편, 일본과 폴란드 작가의 작품이 각각 한 편씩 선정됐다.

로커스상은 설문조사를 통해 독자들이 직접 뽑는 것이 특징이며, SF와 판타지, 호러, 청소년 소설 등의 부문에서 수상작을 정한다.

수상작은 5월 30일 발표될 예정이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글