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본문 요약

함께 근무했던 항공사 기장을 살해한 김동환이 구속상태로 재판에 넘겨졌다.

검찰에 따르면 김씨는 지난달 17일 오전 5시30분쯤 부산 부산진구의 한 아파트에서 같은 항공사에서 근무한 기장 A씨를 흉기로 살해한 혐의를 받는다.

김씨는 범행 하루 전, 경기도 고양시에서 B씨를 살해하려다 실패한 혐의도 받는다.

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검찰, ‘항공사 기장 살인’ 김동환 구속기소··· 피해자 차량에 GPS 설치하기도

입력 2026.04.14 18:02

수정 2026.04.14 18:43

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  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경찰서로 압송되는 김동환. 연합뉴스

경찰서로 압송되는 김동환. 연합뉴스

함께 근무했던 항공사 기장을 살해한 김동환(49)이 구속상태로 재판에 넘겨졌다.

부산지검 형사3부(부장검사 김경목)는 살인·살인미수·살인예비 혐의 등으로 김씨를 구속기소했다고 14일 밝혔다.

검찰에 따르면 김씨는 지난달 17일 오전 5시30분쯤 부산 부산진구의 한 아파트에서 같은 항공사에서 근무한 기장 A씨를 흉기로 살해한 혐의를 받는다. 김씨는 범행 하루 전, 경기도 고양시에서 B씨를 살해하려다 실패한 혐의도 받는다.

김씨는 A씨 살해 이후 도주했다가 범행 14시간여 만에 울산에서 경찰에 붙잡혔다. 그는 지난달 20일 살인 혐의로 구속됐다.

검찰 수사 결과 군 정보장교 출신인 김씨는 항공사 재직·퇴사 과정에서 공군 파일럿 출신인 피해자들이 조직적으로 자신을 음해하고 괴롭혔다고 생각해 이들을 살해하기로 결심했다. 여기에 김씨가 퇴사 당시 B씨가 회장으로 있던 공제회에 신청한 ‘질병으로 인한 조종면허 상실 상조금’의 일부만 받게 되면서 본격적인 범행 계획을 수립한 것으로 검찰 조사에서 확인됐다.

김씨는 지난해 8월쯤부터 약 7개월간 범행도구를 구입하고, 피해자를 미행하는 등 단기간에 연쇄 살인을 저지를 계획을 세웠다. 그는 범행 대상 6명의 중 우선 4명을 추렸다. 만약 범행이 여의치 않으면 나머지 2명을 대상으로 범행을 저지른다는 계획이었다. 피해자 차량에 GPS 위치추적기를 부착하는 등 방법으로 피해자의 주변 상황과 행동 패턴을 분석했다.

범행 직전인 지난달 1~17일에는 다른사람의 계정으로 항공사 운항정보 사이트에 권한없이 침입해 피해자들의 운항 정보를 확인하기도 했다.

김씨는 택배기사로 위장해 피해자의 주거지에 침입하고, 범행 후에는 옷을 갈아입는 등의 치밀함도 보였다. 도주할 때에는 수사기관의 추적을 피하려 현금과 선불식 교통카드로 대중교통을 이용했다.

검찰 관계자는 “피고인의 죄책에 상응하는 형이 선고될 수 있도록 공소 유지에 노력할 것”이라고 말했다.

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