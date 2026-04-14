도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 2기 행정부 첫 주한대사로 한국계 미셸 박 스틸 전 연방 하원의원을 지명했다. 한국명 ‘박은주’인 스틸 지명자가 상원 인준을 통과하면 2011년 성 김 대사에 이어 두 번째 한국계 주한대사로 부임하게 된다. 지난해 1월부터 계속된 주한대사 공백도 해소된다.

1955년 서울에서 태어난 스틸 지명자는 일본에서 청소년기를 보낸 뒤 1975년 미국으로 건너갔다. 1992년 로스앤젤레스 폭동 사태를 계기로 정치에 관심을 갖게 됐으며, 한국계가 다수 거주하는 캘리포니아주를 지역구로 2021년부터 4년간 공화당 소속 재선 하원의원을 지냈다. 그는 트럼프 1기 행정부 때인 2019년 백악관 아시아·태평양자문위원회 공동위원장을 지냈고, 2024년 선거에서 트럼프 대통령의 공식 지지를 받은 친트럼프 인사로 분류된다. 트럼프 대통령이 공화당의 대표적 지한파 인사에게 대사직을 맡기려는 것은 한·미관계의 중요성을 감안한 조치일 것이다. 스틸 지명자가 한국 정부와 활발한 소통을 통해 한·미관계 증진에 기여해줄 것을 기대한다.

스틸 지명자는 미국의 이익을 위해 복무하는 외교관이다. 미국과 한국의 입장이 충돌하면 당연히 미국 입장을 관철시키려 할 것이다. 그는 트럼프 대통령의 ‘미국 우선주의’를 강력 지지하는 강경 보수 성향으로 평가된다. 그는 하원의원 시절 줄곧 중국 견제를 강화해야 한다는 소신을 밝혀왔으며, 2021년에는 문재인 정부가 추진한 종전선언을 반대한 이력도 있다. 그가 한국에 부임하면 트럼프 정부의 대중국 견제에 한국이 동참토록 압박할 것이고, 남북 화해 노력에 반대할 것이라는 우려가 나오는 것은 당연하다. 스틸 지명자는 부임에 앞서 한국 사회의 이런 우려를 깊이 헤아려줄 것을 당부한다. 이재명 정부가 한·미 동맹의 토대 위에서 중국과의 관계 증진을 도모하고, 한반도 평화와 남북관계 개선에 힘을 쏟는 이유를 한국인의 관점에서 바라볼 필요가 있다.

스틸 지명자는 한·미 동맹의 중요성을 깊이 인식하고 있으며 한국 정부와 협력해야 한다는 소신을 갖고 있다고 한다. 주한대사로서 가져야 할 바람직한 덕목이다. 현재 한·미 간에는 미국이 원하는 대미 투자 등 무역 분야, 한국이 바라는 핵추진 잠수함 도입·우라늄 농축 및 사용후 재처리 권한 확대 등 안보 분야 현안이 있다. 스틸 지명자가 한·미가 윈윈할 수 있도록 노력해줄 것을 바란다. 한국 문화와 정서를 이해하며 한국 시민으로부터 신뢰도 얻어야 한다.