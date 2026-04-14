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지난 겨울 5명 숨진 서산영덕고속도로 참사…‘제설 대응 미흡’ 도로공사 관계자 2명 송치

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경찰이 5명이 숨지는 등 34명의 사상자를 낸 서산영덕고속도로 다중 추돌사고와 관련해 한국도로공사 관계자 2명을 검찰에 넘겼다.

경찰은 지난 1월 30일 한국도로공사 보은지사 등을 압수수색하는 등 약 3개월간 수사를 진행했다.

경찰은 수사 과정에서 확인된 강설 시 도로 순찰 공백, 비상근무자 업무 분담 미비, 현장 대응 교육 부족 등 문제점을 토대로 재발 방지 대책을 관계 기관에 권고할 방침이다.

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지난 겨울 5명 숨진 서산영덕고속도로 참사…‘제설 대응 미흡’ 도로공사 관계자 2명 송치

입력 2026.04.14 18:21

수정 2026.04.14 18:44

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  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서산영덕고속도로에서 지난 1월10일 발생한 다중 추돌사고로 교통 체증이 이어지고 있다. 경북소방본부 제공

서산영덕고속도로에서 지난 1월10일 발생한 다중 추돌사고로 교통 체증이 이어지고 있다. 경북소방본부 제공

경찰이 5명이 숨지는 등 34명의 사상자를 낸 서산영덕고속도로 다중 추돌사고와 관련해 한국도로공사 관계자 2명을 검찰에 넘겼다.

경북경찰청 광역범죄수사대 중대재해수사계는 한국도로공사 충북본부 소속 재난대비 업무 총괄 부서장 A씨(50대)와 제설대책반장 B씨(50대)를 업무상과실치사상 혐의로 불구속 송치했다고 14일 밝혔다.

이들은 사고 전 기상청의 강우와 한파 예보가 있었음에도 결빙 취약 구간에 제설제 살포 등 사전 예방조치를 충분히 하지 않은 혐의를 받는다.

또 도로 기상정보 활용에 대한 교육과 전파가 미흡해 현장 대응이 제대로 이뤄지지 않은 것으로 조사됐다.

이번 사고는 지난 1월 10일 경북 상주 남상주 나들목(IC) 인근 서산영덕고속도로에서 차량 수십 대가 연쇄 추돌하며 발생했다. 이 사고로 5명이 숨지고 29명이 다쳤다.

경찰은 지난 1월 30일 한국도로공사 보은지사 등을 압수수색하는 등 약 3개월간 수사를 진행했다.

경찰은 수사 과정에서 확인된 강설 시 도로 순찰 공백, 비상근무자 업무 분담 미비, 현장 대응 교육 부족 등 문제점을 토대로 재발 방지 대책을 관계 기관에 권고할 방침이다.

경찰 관계자는 “제설제 살포 등 예방 조치가 제대로 이뤄지지 않은 점을 확인해 송치했다”고 말했다.

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