창간 80주년 경향신문

정부, 에틸렌 등 석유화학 원료 매점매석 금지 조치

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

정부가 에틸렌 등 7개 석유화학 원료 매점매석을 금지하기로 했다.

폴리프로필렌과 폴리에틸렌 등 기초유분을 활용해 생산하는 중간재와 의료용 수액백, 포장용기 등 최종 제품에 대해선 수급 불안 시 신속하게 매점매석 금지 품목으로 지정하기로 했다.

매점매석 금지 조치에도 수급 불안이 계속될 땐 해당 품목에 대한 생산과 출고, 판매량 등을 조정할 수 있도록 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

정부, 에틸렌 등 석유화학 원료 매점매석 금지 조치

입력 2026.04.14 19:19

수정 2026.04.14 19:47

펼치기/접기
  • 손우성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

15일 0시부터 매점매석 금지 시행

에틸렌·프로필렌 등 7개 기초유분

전남 여수시 여수국가산단 나프타분해시설(NCC) 전경. 연합뉴스

전남 여수시 여수국가산단 나프타분해시설(NCC) 전경. 연합뉴스

정부가 에틸렌 등 7개 석유화학 원료 매점매석을 금지하기로 했다. 중동 사태로 인한 석유화학 제품의 수급 차질을 막고 공급망을 안정적으로 관리하려는 조처다.

산업통상부와 재정경제부는 14일 ‘석유화학제품 원료 등의 매점매석 금지 및 긴급수급조정에 관한 규정’을 고시하고 이를 15일 0시부터 6월30일까지 시행한다고 밝혔다. 대상은 나프타에서 생산되는 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 기타 유분 등 7개다.

정부는 우선 7개 기초유분에 대한 매점매석을 금지했다. 사업자는 지난해 같은 기간보다 해당 물품의 재고량을 80% 초과해 보관할 수 없다.

폴리프로필렌(PP)과 폴리에틸렌(PE) 등 기초유분을 활용해 생산하는 중간재와 의료용 수액백, 포장용기 등 최종 제품에 대해선 수급 불안 시 신속하게 매점매석 금지 품목으로 지정하기로 했다.

매점매석 금지 조치에도 수급 불안이 계속될 땐 해당 품목에 대한 생산과 출고, 판매량 등을 조정할 수 있도록 했다. 정부는 “특히 국민의 생명과 보건, 생활필수품, 국방·안보 및 핵심 산업 분야는 수급 불안 시 가장 우선 수급조정 조치를 추진하겠다”고 설명했다.

관세청은 이번 고시에 포함된 물품을 수입 신고지연 가산세 대상으로 지정 공고한다고 밝혔다. 해당 품목을 30일 이내에 수입 신고하지 않으면 지연 기간에 따라 최대 2%의 가산세를 부과한다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부장관은 “석유화학제품의 수급 상황을 면밀히 점검하고, 수급 불안 요인을 선제적으로 관리해 국민 생활의 불편과 물가에 미치는 영향을 최소화하겠다”고 말했다.

김정관 산업통상부 장관은 “이번 조치는 나프타 등 개별품목 대응을 넘어 석유화학 공급망 전반을 더욱 촘촘하게 관리하기 위한 것”이라고 밝혔다.

앞서 정부는 지난달 27일부터 나프타 수출 제한과 매점매석 금지 조치를 내렸다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글