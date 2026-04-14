아일랜드, 연료세 인상 반대 시위 격화···도로 봉쇄로 공공 서비스 차질 우려

아일랜드 정부가 미국·이스라엘과 이란의 전쟁으로 연료 가격이 급등한 상황에서 연료세를 인상하려 하자 이에 항의하는 시위가 격화하고 있다.

12일(현지시간) 폴리티코 유럽판에 따르면 아일랜드 전역에서 연료세 인상에 항의하는 시위가 6일째 이어지고 있다. 아일랜드 정부는 앞서 휘발유, 디젤 등에 대한 소비세 인하 조치가 끝나는 다음달 탄소세를 인상하겠다고 예고했다.

농업·운송업·건설업 단체는 지난 7일부터 트랙터와 트레일러를 동원해 주요 도로와 기반시설을 봉쇄하는 방식으로 시위를 이어오고 있다. 이들은 아일랜드 유일 정유 시설인 화이트게이트 정유소와 골웨이·포인즈 항구를 봉쇄하고 더블린 중심가인 오코넬 거리와 주요 고속도로를 막았다.

시위에 참여한 농부 에이먼 컬리는 연료는 “우리 삶의 일부”라며 “이 시점에 정부가 높은 세금을 부과하는 것은 우리의 목을 조르는 행위와 마찬가지”라고 BBC에 말했다. 전쟁이 시작된 이후 아일랜드의 디젤 가격은 리터당 약 1.7유로(약 2950원)에서 약 2.17유로(약 3770원)로 올랐다. 휘발유 가격은 리터당 최대 25센트(약 430원) 인상됐다.

시위 격화에 미할 마틴 아일랜드 총리는 이날 약 5억유로(약 8700억원) 규모의 지원책을 발표했다. 이는 소비세 인하 조치를 오는 7월 말까지 연장하고 휘발유와 석유 가격을 리터당 2.4센트(약 40원) 인하하는 내용 등을 골자로 한다. 지원책은 오는 14일 의회의 승인을 거쳐야 하는데, 주요 야당인 신페인당은 시위를 유발한 정부의 연료세 대응을 문제 삼아 불신임안 제출을 예고한 상태다.

도로 봉쇄로 연료 운송에 차질이 생기자 주유소 수백곳에서 연료가 바닥났다. 경찰은 이날 치안 유지 부대를 동원해 오코넬 거리 등을 봉쇄한 시위대를 해산했다.

정부 자문 기구인 국가비상조정그룹은 도로 봉쇄가 즉각 해제되더라도 공공 서비스 전반에 심각한 차질이 1주일간 이어질 수 있다고 우려했다.

시위대는 추가 시위를 예고했다. 시위 지도부 인사인 존 돌턴은 정부의 지원책 규모를 문제삼으며 “모욕적인 처사다. 불에 기름을 붓는 격”이라고 현지 일간 아이리시타임스에 말했다.