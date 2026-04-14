6년째 ‘재판 지연’ 네타냐후···정보기관 “이란 암살 가능성 있어 출석 불가” 의견 제출

미국·이스라엘과 이란의 휴전에 따라 재개될 예정이던 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 부패 혐의 재판이 한 차례 연기된 상황에서 이스라엘 국내 정보기관 신베트의 국장이 네타냐후 총리의 암살 가능성을 이유로 출석 불가 의사를 전달했다.

13일(현지시간) 이스라엘 매체 타임스오브이스라엘에 따르면 다비드 지니 신베트 국장은 법원 측에 “이란 공작원들이 네타냐후 총리를 해치려 할 가능성이 있다”며 네타냐후 총리가 법정 증언을 할 수 없다는 의견서를 제출했다. 법정 증언과 같이 총리가 공개 석상에 등장하는 일정이 사전에 알려질 경우 총리의 생명에 위협이 될 수 있다는 취지다.

네타냐후 총리는 당초 전날 예루살렘 지방법원에 출석해 자신의 형사 재판 절차에서 증언할 예정이었다. 그러나 총리실은 재판의 2주 연기를 요청했고, 검찰은 전날 이를 받아들였다.

시민단체 ‘질 좋은 정부를 위한 운동’은 로넨 바르 전 신베트 국장이 재판 증언을 취소해달라는 네타냐후 총리의 요청을 거부한 점을 언급하며 “네타냐후 총리가 본인이 직접 임명한 지니 국장을 통해 전임 국장에게서는 얻지 못했던 (재판 취소) 의견을 이제서야 받아보고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “우려했던 상황이 현실이 됐다”고 했다.

네타냐후 총리는 2019년 현직 총리로는 처음으로 뇌물수수·사기·배임 혐의로 기소됐다. 혐의를 부인해 온 그는 재판이 시작된 2020년부터 코로나19 대유행, 공무수행 등 각종 이유를 들어 출석을 연기해 왔다. 이스라엘 법원은 미·이스라엘과 이란의 전쟁에 따른 국가 비상사태를 이유로 네타냐후 총리에 대한 형사 재판 일정을 중단했으나, 지난 7일 미·이란의 일시 휴전을 계기로 재판을 속개하기로 했다.