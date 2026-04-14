멕시코 ‘고지대 결전’ 앞둔 손흥민, 해발 2100m 적응 ‘시험대’ 오른다

북중미카리브 챔피언스컵 출전 LAFC, 크루스 아술 상대 ‘원정’ 월드컵 경기력 미리보기 무대로

손흥민(34·LAFC·사진)이 멕시코 고지대에서 월드컵을 앞둔 중요한 시험대에 오른다.



손흥민은 15일 낮 12시 멕시코 푸에블라의 에스타디오 쿠아우테목에서 열리는 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 2차전에 출전할 예정이다. 상대는 ‘디펜딩 챔피언’ 크루스 아술(멕시코)이다.



이 경기장이 위치한 푸에블라는 해발 약 2100m 고지대다. 고도가 높아질수록 산소 농도가 낮아지며, 선수들은 평소보다 높은 심박수와 빠른 피로를 경험한다. 일반적으로 스프린트 횟수와 강도가 감소하고, 경기 후 회복 속도도 떨어지는 것이 특징이다.



한국 축구 국가대표팀은 2026 북중미 월드컵 조별리그 2경기를 멕시코 과달라하라(해발 약 1570m)에서 치른다. 대표팀 공격의 핵심인 손흥민이 고지 환경에서 어떤 경기력을 보이느냐는 월드컵 성과와 직결될 수 있다.



고지대 적응에는 통상 최소 7~10일이 필요하다. 그러나 이번 원정은 충분한 고지 적응 기간 없이 치르는 경기라 ‘비적응 상태’에서 나타나는 신체 반응을 확인할 수 있다.



이 과정에서 손흥민의 경기 방식 변화 여부가 중요하다. 활동량과 스프린트를 줄이고 효율적인 움직임에 집중할지, 혹은 제한된 상황에서도 기존의 속도와 침투를 유지할 수 있을지가 주요 관찰 지점이다.



또한 고지대에서는 집중력 저하와 판단 속도 감소가 동반되는 경우가 많다. 경기 운영 능력과 순간적인 의사결정의 정확성이 더욱 중요한 요소로 작용한다.



손흥민은 지난 8일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 크루스 아술과의 챔피언스컵 8강 1차전에서 전반 30분 선제골을 터트리며 팀의 3-0 대승에 힘을 보탰다. 최근 도움에 집중됐던 공격 포인트 흐름에서 벗어나 시즌 첫 필드골까지 만들어냈다.



컨디션 역시 긍정적이다. 손흥민은 지난 12일 MLS 리그 경기에서 미국 진출 이후 처음으로 휴식하며 체력을 비축했다. 이번 멕시코 원정은 손흥민의 경기력 점검을 넘어, 한국 대표팀의 고지대 대응 전략을 가늠할 수 있는 사전 검증 무대도 될 것으로 전망된다.

