미·이란 ‘2차 회담’ 이르면 16일 가능성

‘봉쇄 대치’ 물밑선 대화 계속

미국이 군함을 배치해 호르무즈 해협 봉쇄를 시작하자 이란군이 “새로운 군사력을 사용하겠다”고 경고하면서 군사적 긴장이 고조되고 있다. 다만 양측은 물밑에서는 이르면 이번주 후반 2차 대면 회담을 성사시키기 위해 대화를 이어가고 있다.



도널드 트럼프 미 대통령은 13일(현지시간) 백악관에서 기자들과 만나 이날 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 대이란 해상 봉쇄가 시작됐다고 확인했다. 미군은 이번 작전을 지원하기 위해 군함 15척 이상을 아라비아해에 배치했다고 월스트리트저널이 보도했다.



트럼프 대통령은 트루스소셜에 “이란의 고속정 중 어느 하나라도 우리의 봉쇄 구역에 접근한다면 그들은 우리가 마약 밀매 선박에 사용했던 것과 동일한 방식으로 제거될 것”이라고 경고했다. 미국은 지난해 카리브해와 동태평양에서 베네수엘라 선박 여러 척을 폭격한 바 있다.



이란은 보복을 예고했다. 이란 이슬람혁명수비대는 “전쟁이 계속되면 새로운 군사력을 사용할 것”이라고 밝혔다. 에브라힘 졸파가리 이란군 대변인은 이란 항구가 위협받으면 “페르시아만과 오만만의 어떤 항구도 안전하지 않을 것”이라며 걸프 국가들을 위협했다.



물밑에서는 외교적 노력이 이어지고 있다. 익명의 미 당국자 2명은 미·이란이 2차 회담 일정을 협의하고 있으며 이르면 오는 16일 회담이 열릴 수 있다고 AP통신에 말했다. 로이터통신은 이란 고위 소식통의 말을 인용해 “확정된 날짜는 없다. 협상 대표단은 17~19일 일정을 비워두고 있다”고 전했다. 트럼프 대통령도 이란이 이날 아침 연락해왔고 “합의를 간절하게 원하고 있다”고 말했다.



CNN은 트럼프 행정부가 외교적 해결책을 찾을 수 있으리라는 희망을 버리지 않고 있으며 협상 진척 상황에 따라 휴전 기한이 연장될 가능성도 있다고 보도했다. 특히 트럼프 행정부 당국자들이 2주 휴전 기간이 만료되기 전 두 번째 대면 회담이 이뤄질 가능성에 대비해 날짜와 장소 등 세부적인 사항을 논의하고 있다고 전했다.

