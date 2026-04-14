KTX·SRT 하나로 연결, 좌석은 두 배로

내달 15일 호남·경부선 ‘시범 운행’ KTX 요금, SRT 수준으로 10% ↓ 승차권 예매는 ‘15일 오전 7시부터’

오는 9월 KTX와 SRT가 통합하면서 시범적으로 다음달 중순부터 일부 노선에서 두 열차가 하나로 연결돼 달린다. 이에 고속철도 좌석 공급이 늘어나고 일부 열차의 운임은 약 10% 할인된다.



국토교통부와 한국철도공사(코레일), 에스알은 다음달 15일부터 KTX와 SRT를 연결해 운용하는 ‘시범 중련운행’을 시작한다고 14일 밝혔다. 승차권 예매는 15일 오전 7시부터 가능하다.



중련운행은 두 대의 열차를 하나로 연결해 주행하는 방식으로, 운행 횟수를 늘리지 않고도 좌석 공급을 확대할 수 있는 것이 특징이다.



시범운행은 호남선과 경부선 일부 구간에서 이뤄진다. 호남선에서는 토·일요일 수서~광주송정 구간 일부 열차에 적용된다. 기존 SRT(410석)에 KTX-산천(410석)을 연결해 좌석 수가 820석으로 늘어난다. 경부선에서는 금요일부터 일요일까지 부산·포항~서울(상행), 서울~부산·마산(하행) 구간의 일부 열차를 KTX와 SRT를 연결해 운용한다.



중련운행 열차의 KTX 운임은 약 10% 할인해 SRT 수준으로 맞춘다. 할인은 수서역 출발·도착 KTX에도 동일하게 적용되며, 이 경우 마일리지 적립이 제외된다.



이번 시범운행은 오는 9월 KTX와 SRT의 통합을 앞두고 좌석 공급 확대와 서비스 개선 효과를 검증하기 위한 준비 단계다. 국토부, 코레일과 에스알 노사 대표, 외부 전문가 등으로 구성된 ‘노사정 협의체’에서 통합 논의가 본격화하고 있다.



정왕국 에스알 대표이사는 이날 세종시에서 열린 기자간담회에서 “노사정 협의체에서 조직, 운행, 서비스 등 4개 분과를 나눠 통합 논의가 진행되고 있다”며 “현재 흐름을 볼 때 9월 통합은 크게 어렵지 않을 것으로 전망한다”고 말했다.



정 대표는 고속철도 통합을 통해 공급 좌석을 늘리면 심해지는 고속철도 ‘예매난’이 완화될 것으로 내다봤다. 그는 “앞서 시작한 KTX·SRT 시범 교차운행만으로도 수서역 출발·도착하는 고속열차 좌석이 하루 1000석가량 늘었고, 이번 중련운행이 실시되면 일주일에 2870석 증가하는 효과가 있다”고 말했다.



국토부는 통합 이후 KTX 운임을 SRT 수준으로 할인하고, SRT에는 마일리지 제도를 신설하는 방안을 검토하고 있다. 이에 대해 정 대표는 “KTX 운임이 인하될 경우 SRT보다 저렴해지는 역전 현상이 발생할 수 있다”며 “SRT 마일리지 도입 등 보완 방안이 논의되고 있다”고 말했다.

