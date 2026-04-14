사실혼 여성·딸에 흉기 휘두른 60대, 범행 뒤 투신 사망

사실혼 관계의 여성과 그의 딸에게 흉기를 휘두른 60대가 범행 뒤 투신해 숨졌다.
14일 오후 5시32분쯤 경기 광주시 한 빌라에서 60대 A씨가 사실혼 관계인 50대 여성과 그의 20대 딸에게 흉기를 휘둘렀다.
피해 A씨는 얼굴과 가슴 부위를, 딸은 어깨 부위를 다친 것으로 전해졌다.
A씨는 범행 직후 자해한 뒤 옥상에서 투신했고, 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.
경찰은 정확한 사건 경위를 조사 중이다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.04.14 20:26
사실혼 관계의 여성과 그의 딸에게 흉기를 휘두른 60대가 범행 뒤 투신해 숨졌다.
14일 오후 5시32분쯤 경기 광주시 한 빌라에서 60대 A씨가 사실혼 관계인 50대 여성과 그의 20대 딸에게 흉기를 휘둘렀다.
피해 A씨는 얼굴과 가슴 부위를, 딸은 어깨 부위를 다친 것으로 전해졌다.
A씨는 범행 직후 자해한 뒤 옥상에서 투신했고, 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.
경찰은 정확한 사건 경위를 조사 중이다.
박민지 디자이너의 옷 잘 입는 공식예쁘니까 참고 신던 너, 더 편한 모습으로 돌아왔구나
수피의 헬스 가이드살짝 숨차는 ‘존2 운동’이 대세? 고강도 운동 빈자리는 못 채워
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)