사실혼 여성·딸에 흉기 휘두른 60대, 범행 뒤 투신 사망

사실혼 관계의 여성과 그의 딸에게 흉기를 휘두른 60대가 범행 뒤 투신해 숨졌다.

14일 오후 5시32분쯤 경기 광주시 한 빌라에서 60대 A씨가 사실혼 관계인 50대 여성과 그의 20대 딸에게 흉기를 휘둘렀다.

피해 A씨는 얼굴과 가슴 부위를, 딸은 어깨 부위를 다친 것으로 전해졌다.

A씨는 범행 직후 자해한 뒤 옥상에서 투신했고, 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사 중이다.