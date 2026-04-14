1년 넘긴 빈자리에…트럼프, 한국계 전 하원의원 미셸 박 스틸 지명

상원 청문회 거쳐 인준 땐

성 김 이어 ‘두 번째 한국계’

한·미 모두 여성 대사 체제

하원 때 북 인권·반중 활동

청 “양국 우정 증진” 기대감

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 2기 행정부의 첫 주한미국대사 후보로 미셸 박 스틸 전 연방 하원의원(캘리포니아·공화, 한국명 박은주·사진)을 지명했다.



백악관은 홈페이지를 통해 지명 사실을 발표하면서 연방 상원에 인준을 요청했다. 지명자는 상원 인사청문회와 인준 표결을 거쳐 정식 임명된다.



그동안 주한미대사는 전임 조 바이든 행정부 때 임명된 필립 골드버그 대사가 지난해 1월 이임한 뒤 1년 넘게 공석이었다. 한국이 트럼프 2기 행정부 ‘우선순위’에서 뒤로 밀린 것 아니냐는 우려가 제기돼왔지만, 이번 지명을 계기로 외교 소통 채널이 한층 강화될 것이라는 관측이 나온다.



스틸 지명자가 상원 인준을 통과하면 성 김 전 대사(2011~2014) 이후 두 번째 한국계 주한미대사 기록을 세우게 된다. 아울러 강경화 주미대사와 더불어 처음으로 여성이 한·미 양국의 상대국 주재 대사를 맡게 될 수 있다.



1955년 서울에서 태어난 스틸 지명자는 외교관인 아버지를 따라 일본에서 성장한 후 1975년 미국으로 이주했다. 이런 성장 과정 덕에 그는 한국어, 일본어, 영어 등 3개 국어를 구사하는 것으로 알려졌다.



그는 어머니가 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에서 운영하던 의류 상점에 부과된 과도한 세금이 자영업자에게 얼마나 큰 타격을 주는지 직접 목격한 후 정치에 관심을 갖게 됐다고 폭스뉴스 인터뷰에서 밝힌 바 있다. 그는 “어머니가 영어를 못한다는 이유로 세법과 주정부 규제에서 불이익을 받는 것을 보고 ‘세금 파이터’로 정치 활동을 시작했다”고 말했다.



2006년 캘리포니아 조세형평위원회 위원 선거에 당선된 그는 오렌지카운티 슈퍼바이저(행정책임자) 등으로 일한 후 2021년부터 4년간 연방 하원의원을 지냈다. 한·미 자유무역협정(FTA) 지지와 북한 인권 문제 제기에 앞장서왔다. 한인들이 많이 사는 LA에서 잔뼈가 굵어 재미 한인 사회에 대한 이해가 깊은 것으로 정평이 나 있다. 그는 연방하원 중국 특별위원회에서 활동하며 중국에 대한 제재를 강화하기 위해 노력했다.



그러나 2024년 11월 의회 선거에서 600여표 차이로 석패했다. 트럼프 대통령은 선거 전달 소셜미디어에 올린 글을 통해 “그의 가족은 공산주의에서 탈출한 미국 우선주의 애국자”라며 스틸 지명자를 공식 지지하기도 했다. 스틸 지명자의 부친은 한국전쟁 당시 북한에서 내려온 피란민인 것으로 알려졌다.



선거 당시 베트남계인 데릭 트란 민주당 후보와 맞붙은 스틸 지명자는 상대방에게 공산주의 낙인을 찍어 논란이 되기도 했다. 그는 낙선 후 “트럼프 대통령의 정책, 특히 중국에 맞서 아시아 국가의 자유를 위해 싸우는 데 기여하고 싶다”고 밝힌 바 있다.



청와대는 14일 “스틸 대사 지명자가 향후 정식으로 임명되면 한·미관계 강화와 한·미 양국 국민 간 우정 증진 등에 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

