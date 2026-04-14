환율 구원투수 등판한 국민연금, 환헤지 비율 15%로 상향 조정키로

미국·이란 전쟁으로 환율이 크게 뛰는 등 외환시장의 불확실성이 고조되면서 국민연금이 14일 환헤지(위험회피) 비율을 확대 조정하기로 했다. 국민연금 환헤지 확대 소식에 원·달러 환율도 하락세를 보였다.

국민연금기금운용위원회(기금위)는 이날 정부서울청사에서 제3차 회의를 개최해 환헤지 비율 확대를 포함한 해외투자 관련 개선방안을 심의·의결했다.

국민연금 해외투자 개선방안은 국민연금의 해외투자 환헤지 비율을 기존 10%에서 15%로 확대 조정하는 것을 골자로 한다. 국민연금은 기존엔 전략적 환헤지 10%, 전술적 환헤지 5% 안에서 환 헤지 비율을 조정해왔다. 이번에 전략적 환헤지 비율을 10%에서 15%로 상향하면서 시장상황에 따라 유동적으로 진행하는 전술적 환헤지 물량까지 포함해 최대 20% 안에서 환 헤지를 할 수 있는 것이다.

전략적 환헤지는 환율이 일정 수준에 도달하면 전략적으로 일부 해외 자산을 선물환을 통해 현재 환율로 파는 방식으로 시중에 달러를 공급하는 효과를 가져온다.

국민연금은 “최근 환율 변동성이 커진 상황에서 향후 국제 정세 변화 등으로 발생할 수 있는 환 손실을 방지하는 한편, 국민연금 포트폴리오의 변동성을 완화하고 해외투자를 위한 외화를 안정적으로 조달하기 위해서 환헤지 확대가 필요하다는 점을 고려한 결과”라고 밝혔다.

국민연금은 또 외화조달 수단 다변화를 위해 외화채권 발행도 추진하기로 했다. 국민연금이 외화채권 발행을 하기 위해선 국민연금법의 개정이 필요하다.

이날 기금위 의결 내용이 공개되면서 주간거래 중 1480원에서 움직인 원·달러 환율은 야간거래에서 1470원 초반까지 내려왔다.

정은경 보건복지부 장관은 기금운용본부에 “국민연금은 수익성과 안정성을 최우선으로 하되, 규모가 확대되고 국민경제에 미치는 영향도 커지는 상황에서 기금 운용과 거시경제, 외환·금융시장 간 상호 영향도 같이 고려할 필요가 있다”고 말했다.