정부, 이란에 50만달러 ‘인도적 지원’…‘통항 대비’ 한국 선박 정보도 전달

정병하 특사, 고위 인사들과 접촉 선원·교민 안전 관련 협의 진행 화상회의 등 국제사회와 공조도

정부가 이란과 호르무즈 해협 통항 문제를 협의하는 과정에서 해협에 정박 중인 한국 선박 정보를 전달한 것으로 14일 알려졌다. 향후 호르무즈 해협이 개방됐을 때 한국 선박의 신속한 통항을 위한 조치로 풀이된다. 정부는 또 이란에 50만달러 규모의 인도적 지원을 제공하기로 결정했다.



정부는 최근 이란 측에 호르무즈 해협에 묶인 한국 선박 26척의 정보를 전달한 것으로 알려졌다. 정병하 외교부 장관 특사도 이란에서 진행한 고위 당국자들과의 면담에서 이들 선박과 관련해 구체적인 협의를 진행한 것으로 전해졌다.



정 특사는 지난 주말부터 이란에 체류하면서 이란 측 고위 인사들을 접촉하고 있다. 양측은 중동 정세와 관련한 의견을 교환하고 한국 선박과 선원, 교민 등의 안전과 모든 선박의 통항 문제를 주제로 협의를 진행하고 있다.



정부가 이란 측에 한국 선박 정보를 제공한 것은 향후 해협 통항이 가능할 때를 대비한 정지 작업으로 해석된다. 해협이 개방됐을 때 한국 선박의 통과를 더욱 빠르고 원활하게 하려는 게 정부의 구상일 수 있다는 얘기다. 호르무즈 해협에 선박 2000여척이 정박 중인 만큼, 개방 이후 선박이 모두 빠져나오려면 상당한 시간이 걸릴 수밖에 없다. 정부가 전쟁 중인 이란에 위험을 감수하고 특사를 파견한 것도 이런 점을 고려한 때문이다.



정부는 호르무즈 해협 통항 문제 관련 국제사회의 논의에도 참여하고 있다. 정의혜 외교부 차관보는 이날 영국과 프랑스가 주도하는 화상회의에 참여한 것으로 알려졌다. 회의에는 약 30~40개국이 참여했다. 종전 이후 이란이 호르무즈 해협의 통제권을 행사할 가능성 등을 고려해 대책을 모색하려는 의도로 풀이된다.



정부는 당장 해협에 묶인 한국 선박을 빼내기 위해 이란과 양자 협의를 진행하는 동시에, 장기적으로 해협 안정화를 위한 국제사회의 공조에 동참하는 전략을 구사하는 것으로 보인다. 외교부 당국자는 “미국·이란과 휴전 합의, 첫 협상의 결렬에 따른 향후 전개 상황 등을 모두 감안해 양자적 및 다자적 차원에서 관련국들과 소통해 나가고 있다”고 말했다.



정부는 이날 국제적십자위원회(ICRC)를 통해 이란에 50만달러 규모의 인도적 지원을 제공하기로 결정했다고 밝혔다. 레바논에도 유엔아동기금(UNICEF) 등을 통해 200만달러를 지원하기로 했다. 외교부는 “중동 정세와 관련해 유엔 등 국제사회의 인도적 지원 요청에 따른 것”이라고 했다. 다만 정부 의도와 무관하게 이란과의 호르무즈 통항 협의에 긍정적인 요소로 작용할 것이란 평가가 나온다.

