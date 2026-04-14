경북 상주 야산 화재···1시간여 만에 진화

14일 오후 7시 31분쯤 경북 상주시 화서면 한 야산에서 산불이 발생했다.

산림 당국은 산불진화차량 47대와 진화 인력 143명을 투입해 1시간 16분 만에 불을 껐다.

당국은 정확한 피해 면적과 화재 원인을 조사할 방침이다.