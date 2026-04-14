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본문 요약

올해 1분기 산업재해 사망자 수가 113명으로 2022년 통계 작성 이래 최저치를 기록했다.

사업장 규모별로 보면 50인 미만 사업장은 사고사망자가 59명으로, 전년보다 24명 감소했다.

5인 미만 소규모 사업장은 28명으로, 전년 대비 15명 줄었다.

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정부 중대재해 근절 기조 통했나…올 1분기 산재 사망자 ‘역대 최저’

입력 2026.04.14 20:43

  • 최서은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

113명…전년 대비 24명 감소

고위험 사업장 전수조사 예정

올해 1분기 산업재해 사망자 수가 113명으로 2022년 통계 작성 이래 최저치를 기록했다. 특히 50인(공사금액 50억원) 미만 사업장의 사망자가 크게 줄었다.

고용노동부가 14일 발표한 ‘재해조사 대상 사망사고 발생 현황 잠정 결과’를 보면, 올해 1~3월 재해조사 대상 사고사망자는 113명(98건)으로, 전년 동기 137명(129건) 대비 24명(17.5%) 감소했다. 통계 집계를 시작한 2022년 1분기 157명에서 2023년 128명, 2024년 138명, 2025년 137명을 기록하다가 올해 1분기 최저치를 기록했다.

사업장 규모별로 보면 50인(50억원) 미만 사업장은 사고사망자가 59명으로, 전년보다 24명(28.9%) 감소했다. 5인(5억원) 미만 소규모 사업장은 28명으로, 전년 대비 15명(34.9%) 줄었다. 50인(50억원) 이상 사업장은 54명으로, 전년과 동일했다. 노동부 관계자는 “50인 미만, 5인 미만 사업장도 노력하면 사고를 줄일 수 있다는 걸 보여준 의미 있는 통계”라고 말했다.

업종별로는 건설업 사고사망자가 39명으로, 전년 대비 32명(45.1%) 감소했다. 기타 업종도 전년보다 15명(40.5%) 감소한 22명으로 집계됐다. 반면 제조업은 52명(39건)으로, 전년보다 23명(79.3%) 증가했다.

노동부는 정부의 강력한 중대재해 근절 기조를 토대로 지난해 하반기부터 소규모 사업장을 대상으로 점검·감독을 확대하고, 지방정부·관계부처·민간기관과 협업을 강화한 것이 산재 사망 감축에 기여한 것으로 보고 있다. 다만 제조업은 지난 3월20일 14명의 사망자가 발생한 대전 안전공업 화재 참사와 제조업 현장에서 지게차 부딪힘, 정비·점검 중 끼임 사고 등이 끊이지 않고 있어 산재 사망이 늘어난 것으로 봤다.

노동부는 산재 사망 감소 추세를 이어 나가기 위해 고위험 사업장 10만곳을 처음으로 전수조사하고, 점검 및 감독을 연계하는 등 관리를 강화할 계획이다.

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