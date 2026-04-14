김성수 해운대구청장 부부 ‘30억 대출 사기 혐의’ 송치

김성수 부산 해운대구청장 부부가 은행에서 부정 대출을 받아 지인에게 빌려준 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

경찰은 김 구청장의 배우자가 2024년 은행에서 30억원을 대출받아 병원을 개설하려는 지인에게 빌려주는 과정에서 김 구청장이 대출에 관여하고, 행정상 편의도 봐준 것으로 판단하고 있다.

그는 입장문을 통해 "은행이 지정한 감정평가기관의 평가를 거쳐 아내 명의 부동산에 담보를 설정하고 정상적인 심사를 통해 대출이 진행됐다"며 "현재는 이자도 받지 못하고 있는 상태"라고 했다.