김성수 해운대구청장 부부 ‘30억 대출 사기 혐의’ 송치

김 “선거 앞 음해, 법적조치” 반발
김성수 부산 해운대구청장 부부가 은행에서 부정 대출을 받아 지인에게 빌려준 혐의로 검찰에 넘겨졌다.
14일 부산경찰청 등에 따르면 최근 김 구청장과 배우자가 부정 대출 문제로 경찰 조사를 받은 뒤 검찰에 송치됐다. 이들에게는 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반(사기)과 직권남용 권리행사방해 혐의가 적용된 것으로 알려졌다. 경찰은 김 구청장의 배우자가 2024년 은행에서 30억원을 대출받아 병원을 개설하려는 지인에게 빌려주는 과정에서 김 구청장이 대출에 관여하고, 행정상 편의도 봐준 것으로 판단하고 있다.
김 구청장은 혐의를 부인했다. 그는 입장문을 통해 “은행이 지정한 감정평가기관의 평가를 거쳐 아내 명의 부동산에 담보를 설정하고 정상적인 심사를 통해 대출이 진행됐다”며 “현재는 이자도 받지 못하고 있는 상태”라고 했다.
김 구청장은 “병원 인허가는 시청 소관이기 때문에 구청장이 개입할 여지가 없다”며 “선거를 앞두고 악용(음해)하려는 것으로 보여 사건 진행에 따라 법적 조치를 할 것”이라고 말했다.