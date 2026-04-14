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6·3 지방선거를 앞두고 광주와 전남지역 단체장들이 무더기로 '예비후보'에 등록해 지방 행정공백 우려가 제기되고 있다.

예비후보로 이름을 올린 단체장 중 18명은 더불어민주당 소속이다.

민주당 소속인 김영록 전남도지사와 강기정 광주시장은 각각 지난달 9일과 20일 전남광주특별시장 경선 참여를 위해 예비후보로 등록했다.

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지선 앞 행정공백 현실화…광주·전남 단체장 29명 중 20명 ‘직무정지’

입력 2026.04.14 20:46

수정 2026.04.14 20:47

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  • 강현석 기자

  • 기사를 재생 중이에요

예비후보 등록 땐 직무대행 체제로

최장 3개월…매월 400만원 보수도

6·3 지방선거를 앞두고 광주와 전남지역 단체장들이 무더기로 ‘예비후보’에 등록해 지방 행정공백 우려가 제기되고 있다. 단체장들이 선거에 참여하면 직무정지 상태가 되지만 매월 400만원가량의 급여를 받는다.

14일 광주선거관리위원회 등에 따르면 이날 기준 광주·전남지역 광역 및 기초자치단체장 29명 중 20명이 지방선거 출마를 위해 예비후보로 등록했다. 예비후보로 이름을 올린 단체장 중 18명은 더불어민주당 소속이다. 민주당 소속인 김영록 전남도지사와 강기정 광주시장은 각각 지난달 9일과 20일 전남광주특별시장 경선 참여를 위해 예비후보로 등록했다.

광주에서는 5개 구 중 3곳의 구청장이 선거전에 뛰어들었다. 광주 남구청장은 지난달 13일, 동구와 광산구청장은 같은 달 18일 당내 경선 참여를 결정했다.

전남에서는 여수시장이 지난달 5일 예비후보로 등록했다. 민주당 경선이 본격화되면서 3월에만 나주시장과 광양시장, 장성·보성·장흥·영암·무안·영광·함평군수 등도 줄줄이 예비후보가 됐다. 이달 들어 해남·곡성·구례군수가 예비후보에 합류했고, 조국혁신당 소속의 담양군수와 민주당을 탈당한 강진군수도 지난 7일과 8일 예비후보로 등록했다.

지자체장이 예비후보가 되면 직무가 정지되고, 부지자체장이 해당 직무를 대행하게 된다. 예비후보로 등록한 지자체장들은 당 경선이 끝난 이후에도 업무에 복귀하지 않고 있다. 대부분이 민주당 후보가 되어 선거사무소와 조직을 오는 5월 본선거운동 기간까지 유지해야 해서다.

민주당 후보로 확정된 한 지자체장은 “행정공백을 생각하면 예비후보를 사퇴하고 복귀해야 하지만 그러면 선거사무소와 조직도 모두 해산해야 한다”면서 “5월에 다시 선거운동을 해야 하는 만큼 어쩔 수 없는 상황”이라고 설명했다.

업무를 정지해도 지자체장들은 급여를 일부 받는다. 관련 규정에선 지자체장이 예비후보로 등록하면 ‘연봉 월액의 40%’를 지급하도록 하고 있다. 기초지자체장의 경우 월평균 404만원을 받는다.

민주당이 올해 경선을 지난 지방선거보다 한 달가량 앞당기면서 지자체장들의 공백 기간은 약 3개월로 더 길어지게 됐다. 기우식 광주시민단체협의회 사무처장은 “엄중한 시기에 지역 단체장 대부분이 직무정지 상태가 되면서 주민들이 피해를 보는 것은 심각한 문제”라며 “민주당이 행정공백을 최소화하는 방향으로 경선 일정을 진행했어야 한다”고 지적했다.

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