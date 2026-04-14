되살아난 여의도 샛강…왜가리 ‘포란’ 포착

한강 일대 ‘생태계 회복’ 신호

한강 여의도샛강생태공원에서 왜가리 4개체가 알을 품는 장면(사진)이 포착됐다. 샛강 생태계가 회복됐다는 신호로 해석된다.



서울시는 최근 한강 생태를 모니터링한 결과 왜가리와 멸종위기 야생동물인 수달, 황조롱이, 삵 등의 활동이 확인됐다고 14일 밝혔다.



샛강은 악취가 진동하며 한때 하천으로서의 기능을 상실했다는 진단을 받기도 했다. 시와 시민들이 수십년간 샛강 살리기에 나서면서 점차 맑은 물이 흐르고, 각종 희귀 동식물이 서식할 수 있는 환경으로 회복했다.



왜가리는 하천과 습지에 서식하는 대표적인 조류이자 상위 포식자로, 안정적 서식 환경과 먹이 자원이 확보돼야 번식이 가능하다. 시는 “알을 품은 왜가리의 발견은 여의도 샛강의 생태환경이 온전히 회복됐다는 증거”라고 설명했다.



고덕·암사생태공원과 한강변 일대에서는 조류 37여종이 확인됐다. 삵과 수달의 흔적도 발견됐다. 산개구리와 올챙이가 출현하고 박새가 번식하는 등 계절 변화에 따른 생태활동이 활발히 이뤄지는 모습이 관찰됐다.



난지한강공원에서는 주로 저녁 시간대에 활발히 움직이는 수달의 활동이 확인됐다. 수달은 하천 생태계 내 먹이사슬을 유지하는 핵심 종이다.



강서습지생태공원에서는 맹금류인 황조롱이와 청딱따구리, 밀화부리 등 조류 40여종이 관찰됐다. 황조롱이는 도심에서도 서식하는 대표적인 소형 맹금류로 안정적인 서식 환경이 유지돼야 번식 활동이 활발해진다. 청딱따구리는 봄철 번식기에 활동이 활발해지는 대표적인 텃새다.

