경기 포천 미군 사격장서 산불···15일 진화 재개

14일 오후 4시56분쯤 경기 포천시 영중면 미8군 종합훈련장인 영평사격장 안에서 산불이 났다.

현재까지 인명피해는 확인되지 않고 있다.

미군과 산림당국은 헬기 7대를 동원해 진화에 나섰지만, 날이 어두워지면서 헬기를 철수했다.

미군과 산림당국은 15일 날이 밝는 대로 헬기를 다시 투입해 진화 작업을 이어갈 방침이다.