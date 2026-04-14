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조국 조국혁신당 대표가 14일 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 출마를 공식화한 한동훈 전 국민의힘 대표 스타일에 대해 "여러 가지 말을 한마디로 요약하면 '정치권의 진중권' 아닌가 싶다"고 말했다.

앞서 조 대표는 이날 경기 평택을 국회의원 보궐선거 출마를 선언했다.

조 대표는 '부산의 경우 많은 분들이 요청해 출마를 고려했지만 민주당 의지가 분명했다고 해석하면 되나'라는 진행자 질문에 "민주당 의지가 확고했다"고 말했다.

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조국 “한동훈, 정치권의 진중권…부산 사람들 그런 스타일 안 좋아해”

입력 2026.04.14 20:49

수정 2026.04.14 21:25

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  • 박광연 기자

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조국 조국혁신당 대표가 14일 국회에서 연 기자회견에서 경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언하고 있다. 박민규 선임기자

조국 조국혁신당 대표가 14일 국회에서 연 기자회견에서 경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언하고 있다. 박민규 선임기자

조국 조국혁신당 대표가 14일 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 출마를 공식화한 한동훈 전 국민의힘 대표 스타일에 대해 “여러 가지 말을 한마디로 요약하면 ‘정치권의 진중권’ 아닌가 싶다”고 말했다.

조 대표는 이날 MBC 라디오 <권순표의 뉴스하이킥> 인터뷰에서 “제 고향이 부산 아닌가. 부산 사람들은 개인 스타일과 기질상 한동훈씨 같은 스타일을 좋아하지 않을 것”이라며 이같이 말했다. 진중권 동양대 교수는 정치·사회 각종 현안에 대해 논평을 해온 것으로 유명하다.

조 대표는 “진보·보수를 떠나서 (한 전 대표의) 스타일을 좋아하지 않는다”며 “전재수 스타일을 오히려 좋아할 것 같다. 만약 한동훈과 하정우 청와대 AI(인공지능)미래기획수석이 붙는다면 자연스럽게 하 수석이 (당선)될 것”이라고 말했다. 더불어민주당은 전재수 의원의 부산시장 출마로 치러질 북구갑 국회의원 보궐선거에 하 수석 영입을 추진 중이다.

조 대표는 “부산 지역에서 제게 나오라는 얘기가 많이 있었다”며 북구갑에 출마하지 않은 이유 중 하나로 민주당의 요청을 언급했다. 그는 “민주당 주요 인사들이 언론 인터뷰를 통해서 또는 제게 연락해 ‘부산에는 (출마를) 선택 안 했으면 좋겠다’는 얘기를 몇 번 했다”고 말했다. 앞서 조 대표는 이날 경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언했다.

조 대표는 ‘부산의 경우 많은 분들이 요청해 출마를 고려했지만 민주당 의지가 분명했다고 해석하면 되나’라는 진행자 질문에 “민주당 의지가 확고했다”고 말했다. 그는 “또 하 수석 같은 분이 나오면 충분히 부산 북구에서 국민의힘을 이길 수 있겠더라”며 “그러면 제가 굳이 거기 갈 필요가 있겠나 판단했다”고 답했다.

조 대표는 앞서 평택을에 출마한 김재연 진보당 상임대표의 반발에 거리를 뒀다. 조 대표는 “진보당과 혁신당이 정치개혁 문제나 각종 사회 대개혁에서 연대해온 건 사실이고 앞으로도 그렇게 해야 할 것”이라면서도 “그렇기 때문에 평택을에서 혁신당이 후보를 내면 안 된다고는 결론 낼 수 없는 것 아닌가”라고 말했다. 그는 “저희 당은 저희 당의 비전과 가치와 원칙을 갖고 판단한 것”이라고 했다.

김 상임대표는 이날 페이스북을 통해 조 대표의 평택을 출마 철회를 요구했다. 그는 “조 대표님의 고향 부산, 첫 직장이었던 울산 같은 곳이야말로 쇄빙선으로서 몸을 던져야 할 험지가 아닌가”라며 “명분 없는 출마를 이런저런 말로 포장한다 한들 옹색함은 가려지지 않는다”라고 밝혔다.

조국 평택을 출마 선언, 진보당 반발…“누가 나오든 제가 이겨야겠다”

조국 조국혁신당 대표가 14일 6·3 지방선거와 함께 열리는 국회의원 재보궐 선거에서 경기 평택을에 출마하겠다고 밝혔다. 김재연 진보당 상임대표가 출마하겠다고 밝힌 평택을에 조 대표가 출마 선언을 하면서 진보당이 강력 반발했다. 더불어민주당 등 범여권의 단일화 셈법이 복잡해졌다는 평가가 나온다. 조 대표는 이날 국회에서 기자회견을 열어 “평택을은 지난...

https://www.khan.co.kr/article/202604141742001

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