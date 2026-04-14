3월 ICT 수출 64조원, 월간 사상 최대

작년 동기 2배, 14개월 연속 증가…반도체 주도, PC·휴대폰도 선전

월 단위 정보통신기술(ICT) 수출 규모가 처음으로 400억달러를 돌파했다. 중동 사태 충격에도 반도체와 휴대전화가 선전하면서 전체 수출 성장을 견인했다.



산업통상부와 과학기술정보통신부는 올해 3월 ICT 수출 규모가 지난해 3월과 비교해 112.0% 증가한 435억1000만달러로 집계됐다고 14일 밝혔다. 월 단위 수출로는 최고 기록이다. 직전 기록은 지난 2월 336억달러였다.



중동전쟁에도 14개월 연속 성장세를 보인 것으로, ICT가 국가 전체 수출액(861억3000만달러)에서 차지하는 비중도 50.5%에 달해 한국 수출의 핵심축으로 자리매김했다.



품목별로는 반도체가 지난해 3월과 비교해 151.4% 증가한 328억4000만달러를 기록했다. 반도체 수출이 300억달러를 넘어선 건 이번이 처음이다.



정부는 “글로벌 인공지능(AI) 서버 투자 등에 따른 메모리 수요 호조와 분기 말 출하량 증가 등에 힘입은 결과”라고 설명했다.



컴퓨터·주변기기는 서버용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수출 활기와 단가 상승이 맞물리면서 지난해 동기 대비 174.1% 증가한 35억9000만달러로 집계됐다.



휴대전화 또한 57.0% 상승한 15억4000만달러로 선전했다. 높은 사양의 신제품 수요에 따른 완제품 수출 급증과 카메라 모듈 등 고부가 부품 수요 확대가 성장 요인으로 꼽힌다.



반면 디스플레이는 유기발광다이오드(OLED) 수출 감소 등 영향으로 지난해 3월보다 9.3% 줄어든 14억9000만달러로 집계됐다. 통신장비도 5.8% 감소한 2억1000만달러에 그쳤다.



한편 올해 3월 ICT 수입 규모는 161억5000만달러로 지난해 3월과 비교해 32.2% 증가했다. 무역수지는 273억6000만달러 흑자를 기록했다.

