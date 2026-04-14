삼성SDS, 국회 AI 의정지원 플랫폼 개통

생성형 인공지능(AI)을 활용해 국회 관련 업무를 효율화한 전용 플랫폼이 탄생했다.



삼성SDS는 14일 ‘국회 AI 의정지원 플랫폼’을 공식 개통했다고 밝혔다.



해당 플랫폼은 방대한 국회 데이터를 기반으로 자료 검색과 분석, 문서 작성 등을 지원하는 시스템이다.



국회 관련 질의에 답변을 제공하는 챗봇이나 회의록 요약 등 맞춤형 업무지원 서비스를 제공하는 ‘AI 어시스턴트’, 국회 내·외부 자료를 자연어 및 의미 기반으로 검색할 수 있는 ‘지능형 검색’, AI가 유사한 법률안 등을 추천하는 법률안 서비스 등 세 가지 기능이 핵심이다.



국회 내·외부 320개 기관과 연계해 구축한 데이터를 바탕으로 의원과 보좌진 등 5000여명이 해당 서비스를 활용할 수 있게 된다고 삼성SDS는 설명했다.



이번 플랫폼 구축으로 삼성SDS는 내년까지 추진하는 국회 빅데이터 플랫폼(‘AI 국회’) 인프라 구축 사업의 1단계를 완료했다.



삼성SDS는 AI 서비스 플랫폼 ‘패브릭스’를 기반으로 지능형 검색·분석 서비스를 구현했다고 밝혔다.



특히 출처가 명확한 회의록·보고서 등을 기반으로 답변을 생성하도록 해 신뢰도를 높이고 보안성도 강화했다고 한다.

