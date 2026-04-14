미 3월 생산자물가 0.5% 상승···에너지 가격 한달 만에 8.5% 급등

3월 미국 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.5% 올라 전망치를 하회했다. 다만 미국·이란 전쟁 여파로 에너지 가격은 급등했다.

미 노동부 노동통계국은 지난 3월 PPI가 전월 대비 0.5% 상승했다고 14일(현지시간) 밝혔다.

전월 대비 상승 폭은 다우존스 집계 전문가 전망(1.1%)을 크게 밑돌았다.

지난해와 비교해선 4.0% 상승했다. 상승률은 지난 2023년 2월(4.7%) 이후 3년 만에 가장 높았다.

품목별로는 에너지 가격이 전월 대비 8.5% 급등했다. 특히 휘발유 가격이 전월 대비 15.7% 급등한 게 최종 수요 재화 가격 상승에 절반 가까이 이바지했다고 노동통계국은 설명했다.

식품 가격은 전월 대비 0.3% 하락했다.

변동성이 큰 에너지와 식품, 거래 가격을 제외한 생산자물가지수는 전월 대비 0.2% 올라 역시 전문가 전망(0.4%)을 밑돌았다. 전년 동기 대비로는 3.6% 상승했다.

월가 전문가들은 미·이란 전쟁에 따른 유가 급등과 공급망 차질로 3월 생산자 물가가 큰 폭으로 오를 것으로 우려해왔다. 그러나 식품 가격이 전월 대비 하락하고 서비스 가격이 정체한 게 유가 상승의 충격을 상쇄했다.

생산자 물가는 생산된 물건이 도매상으로 넘어갈 때 매겨진 가격이다. 생산자 물가가 오르면 소비자 물가도 오를 가능성이 커진다.