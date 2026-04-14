국민연금, 환헤지 비중 최대 20%로 확대

미국·이란 전쟁으로 환율이 크게 뛰자국민연금이 14일 환헤지(위험회피) 비율을 확대 조정하기로 했다.



국민연금기금운용위원회(기금위)는 이날 정부서울청사에서 제3차 회의를 열고 환헤지 비율 확대를 포함한 해외투자 관련 개선방안을 심의·의결했다.



국민연금 해외투자 개선방안은 연금의 해외투자 환헤지 비율을 기존 10%에서 15%로 확대 조정하는 것을 골자로 한다. 국민연금은 기존엔 전략적 환헤지 10%, 전술적 환헤지 5% 안에서 환헤지 비율을 조정해왔다.전략적 환헤지 비율을 10%에서 15%로 상향하면서 시장 상황에 따라 유동적으로 진행하는 전술적 환헤지 물량까지 포함해 최대 20% 안에서 환헤지를 할 수 있게 됐다.



전략적 환헤지는 환율이 일정 수준에 도달하면 전략적으로 해외자산을 선물환을 통해 현재 환율로 파는 방식으로 시중에 달러를 공급하는 효과를 가져온다.



국민연금은 또 외화조달 수단 다변화를 위해 외화채권 발행도 추진하기로 했다. 국민연금이 외화채권을 발행하기 위해선 국민연금법의 개정이 필요하다.



이날 기금위 의결 내용이 공개되면서 주간거래 중 1480원 안팎에서 움직인 원·달러 환율은 야간거래에서 1470원대 초반까지 내려왔다.

