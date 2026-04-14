IMF, 중동 전쟁에도 성장률 전망 1.9% 유지···물가는 2.5%까지 상승 전망

국제통화기금(IMF)이 중동 전쟁의 여파에도 올해 한국 성장률을 지난 1월 전망치와 같은 1.9%로 제시했다. 정부는 추가경정예산 등 정책 효과가 반영된 것이라고 설명했다. IMF는 그러나 한국의 물가 상승률을 지난해 11월 전망치(1.8%)와 한국은행의 목표 수준(2.0%)보다 높은 2.5%로 예상했다.

IMF는 14일 발표한 ‘4월 세계경제전망’에서 올해 한국 경제가 1.9% 성장할 것이라는 지난 1월 전망을 유지했다. 이는 선진국 평균(1.8%)을 소폭 웃도는 수치다. IMF는 내년 한국 성장률(2.1%)도 기존 전망치를 유지했다.

중동 전쟁에도 성장률 전망치가 유지된 데에는 추경 편성 등이 일부 반영된 것으로 풀이된다. 재정경제부는 “중동 전쟁에 따른 영향을 받았으나 추경 효과가 이를 보완한 결과로 평가된다”고 설명했다.

한국과 달리 주요국들의 성장률 전망치는 줄줄이 하향조정됐다. IMF는 세계 경제가 중동전쟁 충격으로 시험대에 올랐다고 평가하면서 세계 경제 성장률 전망치를 지난 1월 대비 0.2%포인트 하향한 3.1%로 전망했다. 에너지 가격 상승과 인플레이션 기대 상승 등의 영향이 반영됐다.

미국 성장률은 직전 전망 대비 0.1%포인트 낮아진 2.3%로 예상됐다. 유로존(1.3%→1.1%), 영국(1.3%→0.8%) 등도 직전 대비 하향 조정됐다. 중국(4.5%→4.4%)을 포함한 신흥개도국 155개국의 평균 성장률 전망치도 기존 4.2%에서 3.9%로 0.3%포인트 낮아졌다.

일본(0.7%)은 신규 경기부양책의 영향으로 종전 전망치를 유지했다. 원자재 가격 상승 등의 수혜를 보는 러시아(0.8%→1.1%), 브라질(1.6%→1.9%) 등은 전망치가 상향 조정됐다.

전쟁에도 성장률은 유지될 것으로 전망됐지만 문제는 물가다. IMF는 한국의 올해 물가 상승률을 2.5%로 제시했다. 이는 한국은행의 물가관리 목표수준(2.0%)보다 0.5%포인트 높은 수준이다. IMF가 지난해 ‘연례협의보고서’에서 내놓은 1.8%보다 0.7%포인트나 높다.

IMF는 세계물가 상승률도 지난 1월 전망치 보다 0.6% 끌어올린 4.4%로 전망했다. 에너지 및 식품 가격 급등의 영향을 반영한 것이다.

IMF는 이번 전망이 전쟁이 수 주 이상 지속한 후 회복이 점진적으로 나타나고, 올해 중반부터 에너지 등 생산·수출 정상화된다는 것 전제하고 있다고 밝혔다.

전쟁이 장기화하면 전망은 더 어두워질 가능성이 크다. 올해 유가가 배럴당 100불 수준을 유지하는 ‘악화’ 시나리오에 따르면 세계경제 성장률은 기존 시나리오보다 0.6%포인트 하락한 2.5%로 예상된다. 유가가 배럴당 110불을 유지하는 ‘심각’ 시나리오에서는 성장률이 2.0% 내외로 뚝 떨어진다. 이 경우 한국 성장률도 큰 폭의 하향조정이 불가피할 것으로 보인다.