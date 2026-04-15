트럼프 “이틀 안에 뭔가 일어날 수도”…2차 종전협상 시사

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 앞으로 ‘이틀 안에’ 파키스탄 이슬라마바드에서 이란과의 종전 협상이 재개될 수 있다고 시사했다.

트럼프 대통령은 이날 미 일간 뉴욕포스트와 전화 인터뷰에서 “당신은 정말이지 거기(이슬라마바드) 머물러야 한다. 왜냐면 앞으로 이틀 안에 무슨 일이 일어날 수도 있고 우리가 그곳으로 갈 가능성이 더 커졌기 때문”이라고 말했다. 이어 “가능성이 왜 크냐면, 군 최고위 인사가 매우 잘하고 있기 때문”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령이 언급한 군 최고위 인사는 아심 무니르 파키스탄군 총사령관을 뜻하는 것으로 풀이된다. 파키스탄 실세로 꼽히는 무니르 총사령관은 지난해 5월 트럼프 대통령이 인도·파키스탄 무력 충돌을 중재하는 과정에서 유대감을 쌓았고, 미국과 이란의 1차 종전 협상 성사 과정에서도 핵심 역할을 했다.

트럼프 대통령은 무니르 총사령관에 대해 “그는 정말 훌륭하다. 그래서 우리가 그곳으로 다시 가게 될 가능성이 더 크다”며 “왜 우리가 아무 관계도 없는 나라에 가야 하나”라고 했다.

트럼프 대통령의 이번 발언은 이슬라마바드에 있는 기자와의 통화에서 나온 것이다. 트럼프 대통령은 해당 기자와 인터뷰를 마치고 약 30분 후 다시 전화를 걸어와 이같이 말했다고 뉴욕포스트는 전했다. 그는 앞선 통화에선 논의가 진행 중이지만 더디게 진행되고 있다며 다음 회담은 파키스탄이 아닌 유럽 어딘가에서 열릴 가능성이 크다고 말하기도 했다.

트럼프 대통령은 1차 회담에서 미국이 이란에 최소 20년간 우라늄 농축 프로그램 중단을 요구했다는 미 언론 보도에 불만을 표하기도 했다. 그는 “나는 그들이 핵무기를 가질 수 없다고 말해왔다”며 “따라서 ‘20년’이라는 기간은 마음에 들지 않는다”고 말했다. 유예 조치가 합의를 유도할 수 있지 않냐는 의견에는 “이란이 승리했다고 느끼게 하고 싶지 않다”고 답했다.

전날 월스트리트저널과 뉴욕타임스는 미국이 이란에 우라늄 농축 권리를 영구 포기할 것을 요구해왔던 기존 입장에서 한발 뒤로 물러나 20년간 우라늄 농축 중단을 요구했다고 보도한 바 있다.